Thống nhất nhiệm vụ Cơ quan Thường trực tham mưu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Ngày 28/7, tại Công an tỉnh, Sở KH&CN phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nhiệm vụ Cơ quan Thường trực tham mưu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tóm tắt sơ lược tình hình triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; thống nhất các nội dung chuyển giao theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo nội dung bàn giao, kể từ ngày 28/7/2026, Công an tỉnh chính thức tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06. Với vai trò này, Công an tỉnh sẽ chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ; tổng hợp báo cáo; phối hợp với các tổ công tác, tổ giúp việc tham mưu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, hoàn thiện quy chế hoạt động và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định.

Sở KH&CN bàn giao các tài khoản quản lý, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương (https://theodoinq.dcs.vn) và Hệ thống giám sát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh (https://bc57.quangninh.dcs.vn). Đồng thời chuyển giao danh mục nhiệm vụ đã và đang thực hiện, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Theo đó, hệ thống của Trung ương hiện theo dõi 274 nhiệm vụ, trong khi hệ thống của tỉnh quản lý 425 chỉ tiêu/ nhiệm vụ thuộc các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp rà soát các nhiệm vụ chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm việc phân công nhiệm vụ sát với thực tiễn, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị khẳng định việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.