Điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra một không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ là những cơ chế, chính sách mang tính đột phá, nghị quyết còn thổi một luồng sinh khí mới vào tư duy phát triển, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, đổi mới sản xuất và tìm kiếm những động lực tăng trưởng bền vững.

Những “trái ngọt” đầu tiên

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, Quảng Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa các mục tiêu bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn. Điều đáng ghi nhận hơn cả là những chuyển động tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp sau hơn 1 năm triển khai nghị quyết, khi KHCN và chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà đã trở thành động lực phát triển ngay trong từng nhà máy, cơ sở sản xuất.

Sở KH&CN tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn.

Tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, Nghị quyết 57 đã thực sự trở thành cú hích để doanh nghiệp mạnh dạn bước vào hành trình chế biến sâu đặc sản địa phương. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 3,48 tỷ đồng từ NSNN thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất viên mắm khô vị sá sùng tại Quảng Ninh”, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào nâng cao giá trị sản phẩm.

Nếu trước đây, sá sùng chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng sơ chế, thì nay từ kết quả nghiên cứu, nhiều sản phẩm mới như viên mắm khô vị sá sùng, nước mắm sá sùng, bột nêm sá sùng, cốm sá sùng... đang từng bước được hoàn thiện để đưa ra thị trường, góp phần nâng tầm đặc sản Quảng Ninh. Ông Phạm Quang Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, chia sẻ: Điều doanh nghiệp nhận được không chỉ là nguồn kinh phí hỗ trợ, mà quan trọng hơn là niềm tin để mạnh dạn đầu tư vào KHCN, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Đây cũng là tiền đề để công ty nghiên cứu thực hiện các dự án nhiệm vụ KHCN khác trong thời gian tới.

Không riêng Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trước những cơ hội mà Nghị quyết 57 mang lại. Nếu như trước đây, các doanh nghiệp còn băn khoăn có nên đầu tư đổi mới công nghệ hay không, thì nay câu hỏi đã chuyển thành đổi mới bằng cách nào để tạo lợi thế cạnh tranh.

Hiện nay, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp KHCN đang hoạt động và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển doanh nghiệp KHCN, đó là sự thay đổi lớn nhất mà Nghị quyết 57 mang lại. Ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chuyển từ tâm thế “bị động thích ứng” sang “chủ động đổi mới”. Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hay đổi mới công nghệ không còn được nhìn nhận là phong trào, mà trở thành điều kiện để tồn tại và phát triển.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI trong quản trị, chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, quản trị tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công nghệ, chuyên gia và đối tác phù hợp.

Đồng hành để tạo động lực tăng trưởng mới

Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống, Quảng Ninh đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nhằm thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điểm nhấn là việc HĐND tỉnh khóa XV ban hành đồng bộ các nghị quyết số 14, 15 và 16, tạo hành lang thuận lợi cho nghiên cứu KHCN, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao. Cùng với đó, tỉnh tăng cường kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và đơn vị cung cấp công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng công nghệ, đúng đối tác và đúng nhu cầu.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng từng bước được hình thành thông qua Trung tâm đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch công nghệ, cùng các tổ chức trung gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng, đến sản phẩm, từ nghiên cứu, đến thương mại hóa.

Nghị quyết số 57-NQ/TW thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình nghiên cứu phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhờ những chính sách đồng hành đó, KHCN và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh tăng từ 6,68% (năm 2022) lên 7,73% (năm 2025) và tiếp tục được kỳ vọng tăng mạnh trong những năm tới.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số, ưu tiên phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt tỉnh đang tập trung đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, gắn với mô hình "Cảng dữ liệu" và Trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp số, tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo... Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và chuyển đổi số (Sở KH&CN) cho biết: Sở KH&CN đang tham mưu triển khai bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số theo từng ngành, phát triển mạng lưới tư vấn chuyển đổi số cấp tỉnh, số hóa toàn bộ quy trình hỗ trợ doanh nghiệp, để các chính sách minh bạch, dễ tiếp cận hơn; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Có thể thấy, Nghị quyết 57 không chỉ mang đến những chính sách mới, mà còn mở ra một tư duy phát triển mới. Khi Nhà nước tạo dựng hành lang thuận lợi, KHCN trở thành điểm tựa, còn doanh nghiệp là chủ thể của đổi mới sáng tạo, những động lực tăng trưởng mới sẽ tiếp tục được hình thành. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp Quảng Ninh tự tin bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tỉnh trong kỷ nguyên số.