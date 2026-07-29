Khơi thông nguồn lực, tiếp sức cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp. Từ chính sách hỗ trợ trực tiếp đến các diễn đàn, chương trình cố vấn và mạng lưới ươm tạo, nhiều ý tưởng, dự án có thêm điều kiện hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng công nghệ và tiếp cận thị trường.

Lãnh đạo Công ty CP Trung tâm đổi mới sáng tạo Quảng Ninh (bên phải) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chính sách tạo đà cho dự án khởi nghiệp

Để các ý tưởng khởi nghiệp có thể phát triển thành sản phẩm, dự án và doanh nghiệp đứng vững trên thị trường, Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tập trung vào những khâu mà người khởi nghiệp thường thiếu nguồn lực. Nổi bật, ngày 9/7/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2031. Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhóm cá nhân trong nước triển khai dự án tại Quảng Ninh.

Theo nghị quyết, các dự án đủ điều kiện được hỗ trợ 50% học phí đào tạo nhân lực công nghệ số, tối đa 100 triệu đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí trả lương để thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, tối đa 120 triệu đồng; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm tối đa 200 triệu đồng; tư vấn khởi nghiệp tối đa 100 triệu đồng. Mức hỗ trợ cao nhất dành cho mua và đổi mới công nghệ, bằng 50% giá trị hợp đồng, không quá 600 triệu đồng/dự án. Việc hỗ trợ được thực hiện sau đầu tư, trên cơ sở chi phí thực tế, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đoàn kiểm tra của Sở KH&CN đánh giá tiến độ nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên mắm khô vị sá sùng tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn.

Nguồn lực được hướng vào những dự án có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới, có triển vọng tăng trưởng và tác động tích cực đến năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Theo tiêu chí của nghị quyết, doanh thu từ triển khai dự án phải có khả năng tăng tối thiểu 20% trong 2 năm liên tiếp; dự án phải được thực hiện tại Quảng Ninh, có mục tiêu, phương án triển khai, kết quả đầu ra và kế hoạch tài chính rõ ràng. Những quy định cụ thể này vừa tạo điều kiện cho người khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực, vừa hạn chế hỗ trợ dàn trải, bảo đảm ngân sách được sử dụng cho các dự án có tính đổi mới và khả năng ứng dụng thực tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/7/2026, bổ sung một công cụ chính sách quan trọng để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số. Khi được triển khai đồng bộ với hoạt động đào tạo, cố vấn, chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường, chính sách sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nhân lực, nghiên cứu thử nghiệm và đổi mới công nghệ.

Mở rộng không gian kết nối

Cùng với hoàn thiện chính sách, Quảng Ninh chú trọng tạo không gian để cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và người khởi nghiệp gặp gỡ, chia sẻ nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ngày 13/7 vừa qua, Sở KH&CN tổ chức Hội nghị Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, trường đại học, cao đẳng, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp KHCN, tổ chức hỗ trợ cùng nhiều cá nhân, dự án khởi nghiệp. Tại đây, các bên cùng trao đổi về nguồn lực hiện có, nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và những khoảng trống cần tiếp tục bổ sung trong hệ sinh thái. Một trong những kết quả cụ thể là biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty CP Trung tâm đổi mới sáng tạo Quảng Ninh với 30 doanh nghiệp và 10 cá nhân, hướng tới chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng KHCN và phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, chia sẻ: Điều mong muốn qua các hoạt động này là tạo được không gian để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và những người đang khởi nghiệp có thể gặp nhau, trao đổi thẳng vào nhu cầu thực tế. Khi các bên hiểu rõ doanh nghiệp đang cần gì, chuyên gia có thể hỗ trợ ở đâu thì việc kết nối mới thực sự hiệu quả. Cùng với đó, Sở đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ doanh nghiệp về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (TechHub Quảng Ninh) nền tảng số kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái KHCN và đổi mới sáng tạo của tỉnh, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, chính sách và các nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Sở KH&CN Quảng Ninh phối hợp với Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) tổ chức chương trình CEO Mentoring #16.

Không chỉ kết nối công nghệ, hoạt động hỗ trợ còn đi sâu vào bài toán quản trị doanh nghiệp. Tại chương trình CEO Mentoring lần đầu tổ chức ở Quảng Ninh trong tháng 7, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã trực tiếp trao đổi về quản trị dòng tiền, tổ chức nhân sự, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Từ từng vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch sáng lập Viện Lãnh đạo, Quản trị và Quản lý Việt Nam, cùng các CEO phân tích điểm nghẽn, đánh giá lại nguồn lực và gợi mở hướng điều chỉnh phù hợp; qua đó giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn sản phẩm chủ lực, nhóm khách hàng và thời điểm mở rộng quy mô.

Hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước được hình thành. Quảng Ninh hiện có 3 trung tâm gồm Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Trường Đại học Hạ Long; Trung tâm Ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo thuộc Sở KH&CN; Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Các đơn vị hướng tới ươm tạo ý tưởng, kết nối nguồn lực, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nhất là những nội dung gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 38 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

"Giải pháp kết nối nhà trọ cho sinh viên” đoạt giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII năm 2025” do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội Sinh viên tỉnh tổ chức.

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thanh niên là lực lượng giàu ý tưởng, nhanh nhạy với công nghệ và các mô hình kinh doanh mới. Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Vũ, Tỉnh Đoàn duy trì nhiều sân chơi, diễn đàn và chương trình hỗ trợ, trong đó cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ninh” góp phần phát hiện, lựa chọn và ươm tạo các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và sản phẩm đặc trưng địa phương. Giai đoạn 2023-2026, toàn tỉnh có 285 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được hỗ trợ phát triển. Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức trên 120 chương trình đào tạo, tập huấn, thu hút gần 16.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, nhiều thanh niên từng bước chuyển từ sản xuất, kinh doanh theo kinh nghiệm sang ứng dụng công nghệ, dữ liệu và phương thức quản trị hiện đại.