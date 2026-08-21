Sôi nổi Ngày hội thanh thiếu nhi sáng tạo KHCN phường Hà Tu

Chiều 21/8, UBND phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Phát triển Trí tuệ ADC Việt Nam tổ chức Ngày hội thanh thiếu nhi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2026 với chủ đề “Chinh phục Vũ trụ cùng Robot AI - Hệ sinh thái Robot AI và Lớp học thông minh”. Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu, thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên và các em học sinh trên địa bàn tham gia.

Thầy, cô giáo cùng đông đảo học sinh tham dự Ngày hội thanh thiếu nhi sáng tạo khoa học công nghệ phường Hà Tu năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026); đồng thời hướng tới chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Hoạt động cũng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Tu nhấn mạnh, việc tạo không gian trải nghiệm công nghệ trực quan sẽ giúp thanh thiếu nhi khơi dậy đam mê khám phá, rèn luyện tư duy logic, kỹ năng số và tinh thần làm việc nhóm. Qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo phường Hà Tu và công ty ADC Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Ngày hội.

Tại chương trình, đại biểu và học sinh đã trực tiếp trải nghiệm 4 trạm công nghệ sôi nổi: Thực hành lập trình kéo - thả (uKIT EDU), khám phá xe kỹ sư (UGOT), giao lưu với robot hình người cùng kính thực tế ảo VR và tham quan các sản phẩm STEM đạt giải cao của học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và phường Hà Tu tham gia trải nghiệm trạm công nghệ.

Điểm nhấn kịch tính nhất của Ngày hội là giải thi đấu đối kháng Robot UGOT với sự tham gia tranh tài của 8 đội thi. Sử dụng mô hình UGOT Full Kit - Engineer Vehicle, các đội thi đã trải qua các vòng đấu Tứ kết, Bán kết và Chung kết gay cấn dưới thể thức loại trực tiếp.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi xuất sắc nhất, ghi nhận tinh thần sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thanh thiếu nhi phường Hà Tu.

Ban Tổ chức trao giải cho đội thi đạt thành tích xuất sắc tại Ngày hội.

Sự kiện là bước đệm quan trọng giúp tăng cường sự phối hợp giữa địa phương, nhà trường và các doanh nghiệp công nghệ. Từ đó thúc đẩy sâu rộng phong trào ứng dụng khoa học, chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở.