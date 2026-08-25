Chuyển đổi số lan toả trong đời sống

Bằng quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị, Quảng Ninh từng bước đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Chuyển đổi số đã chuyển từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang khai thác hiệu quả trong thực tiễn, không chỉ tạo nền tảng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát huy hiệu quả, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Mỗi người dân là "hạt nhân số" tại cộng đồng

Bằng chiếc điện thoại thông minh, bà Phạm Thị Thường (khu Công Nông, phường Mạo Khê) truy cập vào ứng dụng Mạo Khê Smart để đặt lịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đến lịch hẹn, bà Thường tới Trung tâm để giải quyết thủ tục đất đai thuận lợi, nhanh chóng, không phải chờ đợi.

Thuận tiện hơn, bằng việc áp dụng giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, thay vì phải di chuyển hơn 10km đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 1 Đông Triều, bà Thường được cán bộ phường hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hồ sơ cũng nhanh chóng được chuyển trực tuyến đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết trên môi trường mạng để giải quyết. Kết quả cũng nhanh chóng được gửi thông tin về điện thoại của bà Thường. Các tiện ích số không chỉ giúp tiếp cận với công nghệ, mà còn rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm công sức của người dân.

Bà Phạm Thị Thường, khu Công Nông, phường Mạo Khê, sử dụng ứng dụng Mạo Khê Smart đặt lịch giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Phạm Thị Thường cho biết: Công nghệ số đã hỗ trợ tối đa cho người dân. Việc tiếp cận công nghệ không chỉ giúp người dân bắt nhịp xu thế của sự phát triển, mà còn mang lại tiện ích cho chính mình. Tôi có mảnh đất ở phường Hoàng Quế nay muốn chuyển nhượng lại cho con. Trong khi đó, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai hiện nay đều được áp dụng phi đi giới. Tôi không cần đi xa, tiết kiệm thời gian, công sức, thời gian và cũng dễ dàng đặt lịch giải quyết thủ tục tại ứng dụng trên điện thoại nên vô cùng tiện lợi.

Chỉ bằng chiếc điện thoại thông minh, bà Phạm Thị Viết (khu Giếng Đáy 4, phường Việt Hưng) cũng dễ dàng thao tác, truy cập, sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile của cơ quan thuế. Tại ứng dụng này, bà Viết không chỉ tra cứu, theo dõi và quản lý được thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của gia đình mình, mà còn dễ dàng nộp thuế. Việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, dễ dàng, chính xác, minh bạch, tiện lợi.

Bà Phạm Thị Viết chia sẻ: Được hướng dẫn của cơ quan thuế, mặc dù đã hơn 60 tuổi, tôi đã sớm cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên eTax Mobile thuận lợi, dễ dàng, chính xác. Sử dụng ứng dụng này, tôi có thể nộp thuế tại mọi địa điểm, thời gian, thiết bị. Ngay sau khi hoàn thành việc nộp thuế, cơ quan Thuế sẽ có hoá đơn điện tử gửi lại ngay trên ứng dụng.

Facebook của chị Vũ Thị Mai (khu Tiền An, phường Quảng Yên) thường xuyên đăng tải các buổi livestream giới thiệu nông sản địa phương.

Không chỉ lan toả trong cuộc sống thường ngày, công nghệ số giờ trở thành “cầu nối” quan trọng giữa người dân và thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trước đây, việc tiêu thụ na của gia đình chị Vũ Thị Mai (khu Tiền An, phường Quảng Yên) phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Tình trạng “được mùa, mất giá” khiến chị nhiều lần đứng ngồi không yên. Được sự hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn của cán bộ xã và khu, những năm gần đây, chị Mai quyết định livestream trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu vườn na của mình. Giọng nói mộc mạc, chân thành của chị cùng với những quả na ngon, ngọt, bắt mắt đã nhanh chóng thu hút người xem. Người hỏi giá, người đặt mua, na của chị đều được bán hết ngay sau khi thu hoạch.

Chị Mai chia sẻ: Khi bắt đầu livestream, tôi cũng ngại lắm, không biết nói gì trước điện thoại. Được huớng dẫn, tham khảo nhiều rồi tập dần, tôi đã quen với việc livestream mỗi ngày. Riêng vụ na năm nay, tôi bán được từ 4-5 tấn quả với giá 120-130 nghìn đồng/kg. Ngoài vụ na, tôi còn thường xuyên livestream quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ nông sản địa phương khác.

Người dân xã Quảng La sử dụng ứng dụng thông minh để lan toả bản sắc văn hoá dân tộc.

Trong mỗi ngôi nhà, ở khắp thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi số đang từng bước thấm sâu vào từng hoạt động của khu dân cư từ sinh hoạt chi bộ, quản lý dân cư, điều hành công việc hàng ngày cho đến tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật.

Chuyển đổi số đang từng bước thấm sâu vào hoạt động của khu dân cư, từ sinh hoạt chi bộ, quản lý dân cư, đến điều hành công việc hằng ngày. Những thay đổi này không chỉ giúp cán bộ thôn, khu làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, mà còn tạo sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở. Trong đó, nhiều thôn, khu phố duy trì hiệu quả các nhóm trao đổi công việc trên nền tảng số giữa cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và tổ dân.

Bí thư Chi bộ khu Tràng An 2, phường Bình Khê điều hành công việc qua nhóm zalo.

Các thông báo, giấy mời, lịch họp, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được gửi trực tuyến. Khi cần thiết, các cuộc họp trực tuyến cũng được tổ chức để kịp thời trao đổi công việc, nhất là trong xử lý những tình huống phát sinh, hoặc triển khai nhiệm vụ đột xuất. Cùng với đó, thay vì chỉ sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều thôn, khu phố đã ứng dụng AI để thiết kế pano, infographic, dựng video, tạo clip tuyên truyền ngắn với hình ảnh sinh động, nội dung dễ hiểu, dễ chia sẻ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thôn, khu phố còn trở thành những "hạt nhân số" tại cộng đồng khi tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác các ứng dụng số, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cũng như tiếp cận các nền tảng phục vụ đời sống. Đây là những việc làm thiết thực góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi người dân.

Nhiệm vụ then chốt trong kỷ nguyên số

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh đã ban hành các hương trình hành động, kế hoạch, đề án tạo hành lang pháp lý để triển khai.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lương Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty GTEL, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 4 doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam gồm: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel).

Thời gian qua, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng bằng nhiều nguồn lực. Đến nay, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, toàn tỉnh có 5.970 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), trong đó có khoảng 3.400 trạm 4G bảo đảm phủ sóng cho 99,6% dân số và 676 trạm 5G với tỷ lệ phủ sóng đạt khoảng 94% dân số. Hạ tầng băng rộng cố định được triển khai đến 100% xã, phường, đặc khu; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang FTTH đạt 97,74%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân cả nước (84,97%). Hạ tầng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được bảo đảm đồng bộ, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% cấp xã.

Người dân sử dụng robot hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại phường Đông Triều.

Nhằm tạo nền tảng quan trọng để người dân tiếp cận với các tiện ích số, tỉnh đã hoàn thành việc cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh với hơn 1.223.450 hồ sơ định danh điện tử cá nhân, 12.127 hồ sơ định danh điện tử tổ chức; chuẩn hóa thông tin đối với 100% thuê bao chính chủ; 100% người dân có định danh số và mỗi gia đình đều có địa chỉ số; tỉ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 95%; cung cấp miễn phí hơn 42.659 chữ ký số cho người dân để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai ứng dụng, tiện ích công dân số trên nền tảng dân cư, căn cước, định danh điện tử, toàn tỉnh đã thực hiện lưu trữ thông tin sức khỏe của trên 1,4 triệu người dân, đạt 98,65% trên hồ sơ sức khỏe điện tử/sổ sức khỏe điện tử; làm sạch, làm giàu dữ liệu cho gần 1,3 triệu hồ sơ, đạt 91,88%; liên thông với ứng dụng VNEID gần 760 nghìn hồ sơ sổ sức khỏe điện tử.

Song song với đó, 100% cơ sở y tế đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước với gần 5 triệu lượt tra cứu thông tin. 100% cơ sở y tế đủ điều kiện đã liên thông dữ liệu y tế với Cổng dữ liệu dịch vụ công Quốc gia với hơn 56.000 hồ sơ gồm giấy báo tử, giấy chứng sinh, hiấy khám sức khỏe lái xe; liên thông với hệ thống đơn thuốc Quốc gia với 481 cơ sở khám chữa bệnh, 2.702 người kê đơn được cấp mã liên thông, 9.326.083 đơn thuốc điện tử đã liên thông; 100% tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước qua ứng dụng điện thoại; thực hiện đối chiếu sinh trắc học qua căn cước hoặc ứng dụng VNEID đối với khách hàng cá nhân, tổ chức, đạt tỉ lệ 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số; 100% người dân và doanh nghiệp nộp thuế sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền tảng, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Thuế thông qua định danh điện tử VNeID; 100% người nộp thuế có thể thực hiện khai thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử trong đó có các dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, trước bạ nhà đất, phương tiện…

Hành trình phát triển của thành phố Quảng Ninh, chuyển đổi số tiếp tục trở thành động lực để Quảng Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.