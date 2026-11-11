Tây Ban Nha tổ chức lễ tang cấp nhà nước tưởng niệm 69 nạn nhân trong thảm họa đường sắt

Ngày 10/11, Tây Ban Nha tổ chức lễ tang cấp nhà nước tưởng niệm 69 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt cao tốc xảy ra ngày 28/10. Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia tham dự buổi lễ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt cao tốc ngày 28/10 khiến 69 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa Toledo, công trình kiến trúc có từ thế kỷ XIII ở miền Trung Tây Ban Nha, gần hai tuần sau vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Seville, gần thị trấn Urda, cách thủ đô Madrid khoảng 140 km về phía Nam, khi một đoàn tàu đâm vào đoàn tàu đang dừng trên đường ray. Đây là vụ tai nạn đường sắt gây chết người thứ hai trong năm nay liên quan đến mạng lưới đường sắt cao tốc của Tây Ban Nha, làm dấy lên những quan ngại về mức độ an toàn của hệ thống giao thông vốn được xem là một trong những thành tựu nổi bật của nước này.

Trước sức ép dư luận, Bộ trưởng Giao thông Óscar Puente đã từ chức tuần trước. Sau đó, ông Luis Pedro Marco, người đứng đầu cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha, cũng từ chức.

Trong khuôn khổ buổi lễ, một bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVI được đưa từ thị trấn Urda đến Nhà thờ chính tòa Toledo. Người dân địa phương thắp 69 ngọn nến gần bàn thờ để tưởng niệm các nạn nhân.

Tây Ban Nha dự kiến tổ chức tổng tuyển cử ngày 29/11, trong đó Thủ tướng Pedro Sánchez đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử. Thủ tướng Sánchez cam kết tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai các biện pháp cải thiện hệ thống đường sắt nhằm khôi phục niềm tin của người dân. Năm ngoái, hệ thống đường sắt cao tốc của nước này phục vụ 45 triệu lượt hành khách, trong đó có hàng triệu khách du lịch.

Tuần trước, Văn phòng Công tố viên châu Âu thông báo mở cuộc điều tra về nghi vấn gian lận trong việc sử dụng nguồn vốn của Liên minh châu Âu (EU) dành cho các dự án nâng cấp an toàn và cải tạo tuyến đường sắt cao tốc này. Đây cũng là tuyến đường xảy ra cả hai vụ tai nạn gây chết người tại Tây Ban Nha trong năm nay.

Hoạt động đường sắt tại Tây Ban Nha tiếp tục bị gián đoạn ngày 10/11 do các lái tàu đình công. Cuộc tổng đình công dự kiến diễn ra ngày 11/11 có thể tiếp tục gây xáo trộn hoạt động giao thông công cộng, đồng thời khiến nhiều doanh nghiệp, nhà máy và cửa hàng trên cả nước phải đóng cửa hoặc giảm hoạt động.