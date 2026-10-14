Nhà vua Tây Ban Nha thăm Ceuta, kêu gọi Morocco thể hiện “thiện chí”

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI ngày 13/10 lần đầu tới thăm Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, trong bối cảnh quan hệ với Morocco vẫn chịu tác động từ cuộc khủng hoảng di cư hồi tháng 7. Ông khẳng định Ceuta là một phần của Tây Ban Nha, đồng thời cho rằng quan hệ với Rabat phải dựa trên “thiện chí”, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau.

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia chào người dân trong chuyến thăm vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, ngày 13/10/2026. Ảnh: AP.

Nhà vua Felipe VI cùng Hoàng hậu Letizia tới Ceuta khi thành phố khoảng 84.000 dân này vẫn đang giải quyết hậu quả của đợt vượt biên quy mô lớn từ Morocco hồi tháng 7. Khoảng 80.000 người đã vào Ceuta trong đợt này, trong khi ít nhất 140 người di cư thiệt mạng.

Khi đề cập tới Morocco, nhà vua cho biết Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu (EU) mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Rabat, nhưng mối quan hệ đó phải dựa trên “thiện chí”.

Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Morocco còn liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền đối với Ceuta và Melilla. Morocco không công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với hai vùng lãnh thổ này, trong khi chuyến thăm của cựu Quốc vương Juan Carlos I năm 2007 từng khiến Rabat triệu hồi đại sứ và Quốc vương Mohammed VI lên án chuyến đi. Vì vậy, phản ứng của Morocco đối với chuyến thăm lần này tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, dù người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Elma Saiz khẳng định liên lạc giữa Madrid và Rabat trong cuộc khủng hoảng vừa qua vẫn “thông suốt”.

Căng thẳng về di cư bắt nguồn từ đợt vượt biên hồi tháng 7, khi khoảng 80.000 người từ Morocco vào Ceuta. Chính phủ Tây Ban Nha bảo vệ vai trò của Rabat trong việc hỗ trợ đưa phần lớn số người này trở lại, nhưng cảnh sát và một số nghị sĩ Tây Ban Nha nghi ngờ Morocco không thể không biết về việc hàng chục nghìn người đồng loạt di chuyển tới biên giới. Khoảng 15.000 người di cư vẫn còn ở Ceuta sau hơn hai tháng rưỡi.

Cuộc khủng hoảng di cư hiện cũng đang gây căng thẳng xã hội tại Ceuta, thành phố vốn có truyền thống chung sống giữa các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Ấn Độ giáo, khi một số người tố cáo bị ngược đãi. Sự hiện diện kéo dài của hàng nghìn người di cư, trong đó có trẻ vị thành niên, cũng trở thành vấn đề chính trị trên toàn Tây Ban Nha trước cuộc bầu cử vào tháng tới.

Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia sẽ tới Melilla ngày 14/10 (theo giờ địa phương). Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quốc vương Tây Ban Nha tới hai thành phố này kể từ chuyến đi của cựu Quốc vương Juan Carlos I năm 2007.