Từ Tây Ban Nha đến Iceland, hàng triệu người đón nhật thực toàn phần

Hàng triệu người đã đổ về các thành phố và thị trấn trên khắp Tây Ban Nha ngày 12/8 để chứng kiến nhật thực toàn phần đầu tiên tại nước này trong hơn một thế kỷ. Hiện tượng thiên văn hiếm gặp cũng có thể quan sát tại Bồ Đào Nha, Iceland, Greenland và nhiều khu vực ở châu Âu, kéo theo lượng lớn du khách và khiến giá phòng khách sạn tăng mạnh.

Ảnh ghép các giai đoạn Mặt Trăng che khuất Mặt Trời trong hiện tượng nhật thực toàn phần quan sát từ Berlanga de Duero, miền Trung Tây Ban Nha, ngày 12/8/2026. Ảnh: AP

Tại Tây Ban Nha, người dân mang theo ghế, ô che nắng và kính chuyên dụng, tập trung từ nhiều giờ trước khi nhật thực bắt đầu vào đầu buổi tối. Khi bầu trời tối dần rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhiều đám đông đồng loạt vỗ tay và reo hò.

“Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dù bạn đã xem bao nhiêu ảnh hay video, không gì có thể sánh với cảm giác khi thực sự chứng kiến” - cô Rosa Celiberti, giáo viên ngôn ngữ theo dõi nhật thực tại thị trấn cổ Medinaceli ở đông bắc Tây Ban Nha, xúc động nói.

Dọc một dải rộng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hàng triệu người có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần ở một trong những vị trí thuận lợi nhất tại châu Âu. Dải nhật thực toàn phần cũng đi qua một phần Greenland và Iceland.

Pha toàn phần, khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn đĩa Mặt Trời, kéo dài chưa đầy 2 phút 30 giây, với thời gian dài nhất ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Iceland. Khi đi qua một phần nhỏ Bồ Đào Nha rồi tới Tây Ban Nha ngay trước lúc hoàng hôn, thời gian toàn phần chỉ còn khoảng một phút trước khi kết thúc trên Địa Trung Hải.

Giới chức Tây Ban Nha ước tính hiện tượng này thu hút thêm ít nhất 500.000 du khách. Nhu cầu phòng khách sạn tăng vọt tại các thành phố nằm trên đường đi của nhật thực toàn phần như A Coruña, Bilbao và Santiago de Compostela.

Tây Ban Nha tăng cường an ninh điểm quan sát trong bối cảnh nắng nóng và cháy rừng

Nhật thực diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực Tây Ban Nha có nhiệt độ trên 35 độ C và nước này vẫn phải đối phó với cháy rừng.

Khoảng 350 điểm quan sát chính thức được thiết lập tại các vùng thưa dân, trong khi hơn 33.500 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai tại các điểm quan sát và tuyến đường tiếp cận.

Chỉ vài tuần trước, vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha đã thiêu rụi khoảng 500 km² tại Ávila, miền Trung nước này, buộc hàng chục nghìn người sơ tán. Một số đám cháy nhỏ hơn vẫn đang hoạt động tại miền Nam và miền Trung.

Kính chuyên dụng quan sát nhật thực cũng trở thành mặt hàng được săn tìm. Loại kính này sử dụng bộ lọc đặc biệt để ngăn bức xạ Mặt Trời có thể gây tổn thương mắt. Trong nhiều tháng, siêu thị, cửa hàng bách hóa, bảo tàng và cung thiên văn trên khắp Tây Ban Nha đã bán hoặc phân phát kính quan sát nhật thực, trong khi nhiều hiệu thuốc hết hàng trước ngày nhật thực.

Greenland: Tàu du lịch săn khoảnh khắc hai phút bóng tối

Tại Rypefjord, phía Đông Greenland, thuyền trưởng Sverre Rud của tàu MS Spitsbergen liên tục điều chỉnh vị trí con tàu nhằm giúp 126 hành khách có tầm nhìn tốt nhất, tránh mây che phủ.

“Tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ huy động “sức mạnh siêu nhân” của mình” - ông Rud nói trước thời điểm nhật thực.

Khoảnh khắc này đặc biệt ấn tượng với hành khách trên chuyến hải trình 17 ngày, chủ yếu đi qua những khu vực phía Bắc Vòng Bắc Cực, nơi họ đã quen với 24 giờ có ánh sáng ban ngày. Rồi đột ngột, trong khoảng hai phút, bóng tối bao trùm.

“Không khí trên tàu rất hào hứng. Trong bữa sáng, cảm giác gần giống như đêm Giáng sinh vậy” - ông Rud chia sẻ.

Iceland chìm trong bóng tối dưới trời mưa

Tại Reykjavík, Iceland, mây dày và mưa không ngăn hàng trăm người mặc áo mưa tập trung trước nhà thờ Hallgrímskirkja.

Đĩa Mặt Trời gần như không thể nhìn rõ sau lớp mây. Sau đó, ánh sáng đột ngột biến mất, chỉ còn những màn hình điện thoại được giơ cao giữa quảng trường. Đám đông reo hò khi bóng tối xuất hiện và càng phấn khích hơn khi ánh sáng đầu tiên trở lại.

Iceland ghi nhận nhật thực toàn phần đầu tiên kể từ năm 1954 và lần đầu tiên có thể quan sát từ thủ đô Reykjavík kể từ năm 1433. Giá phòng khách sạn tại thủ đô trong đêm 12/8 trung bình vượt 1.000 USD, gần gấp đôi mức năm 2025, theo nền tảng phân tích dữ liệu thương mại hàng đầu Lighthouse Intelligence.

Giới chức Iceland cho biết có thêm 20.000 du khách quốc tế tới Iceland trong thời gian này, con số đáng kể đối với quốc gia có dân số chưa tới 400.000 người.

Ông Steinþór Jónsson, chủ kiêm quản lý Hotel Keflavík, cho biết khách sạn 70 phòng của ông kín chỗ. Ông ví sức hút của nhật thực với một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra tại Iceland.

“Khi tôi mở khách sạn, Reagan và Gorbachev đã gặp nhau tại đây. Khi đó mọi thứ vô cùng bận rộn” - ông nói, nhắc tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Liên Xô năm 1986. “Ngoài Reagan và Gorbachev, nhật thực là sự kiện lớn nhất”.

Người dân Anh ngắm Mặt trời bị che khuất hơn 90%

Tại Anh, dù không nằm trong vùng nhật thực toàn phần, Mặt Trời vẫn bị che khuất hơn 90%. Người dân tập trung tại các công viên trên đồi và những nơi có tầm nhìn rộng để chứng kiến nhật thực ấn tượng nhất tại nước này kể từ năm 1999.

Ở Greenwich Park, bầu trời chuyển sang màu xám kỳ lạ khi chỉ còn một dải sáng mỏng phía trên Mặt Trăng.

Veronica Orozco, 41 tuổi, mở một chai champagne chia sẻ với hàng xóm khi chứng kiến nhật thực lần thứ hai trong đời.

“Khi còn nhỏ ở Venezuela, tôi từng nghĩ Mặt Trời sẽ không quay trở lại. Cha tôi nói: “Đó là khoa học, tất nhiên nó sẽ trở lại” - cô Veronica kể lại. “Giờ đây, ở tuổi 41, cảm giác ấy vẫn kỳ diệu”.

Aja Lilit, vừa bước sang tuổi 24 một ngày trước đó, gọi nhật thực là “món quà sinh nhật từ vũ trụ”, đồng thời cho biết hiện tượng hiếm gặp khiến cô cảm nhận rõ hơn sự nhỏ bé của con người trong không gian bao la.