Chương trình trải nghiệm văn hóa và sáng tác VHNT "Ngọa Vân- Miền cảm hứng"

Trong 2 ngày 7-8/9, tại Làng Thiền Ngọa Vân, Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam và Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử đã tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa và sáng tác văn học nghệ thuật “Ngọa Vân - Miền cảm hứng”.

Chương trình có sự tham dự của PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Cùng tham gia chương trình còn có 40 văn nghệ sĩ là các nhạc sĩ và nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Dưới hình thức một chuyến đi thực tế, chương trình được thiết kế như một hành trình để người làm nghệ thuật rời khỏi nhịp sống đô thị, bước vào không gian của núi rừng, di sản và văn hóa Trúc Lâm, từ đó tìm kiếm những rung động, chất liệu và ý tưởng mới cho sáng tạo.

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Tham gia chương trình “Ngọa Vân - Miền cảm hứng”, các văn nghệ sĩ đã có cơ hội trải nghiệm không gian Làng Thiền Ngọa Vân, thực hành thiền buông thư, dành thời gian quan sát và sáng tạo tại vườn thiền, suối Phủ Am Trà, không gian trưng bày di sản Trúc Lâm; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Trong hành trình, đoàn các văn nghệ sĩ đã được trải nghiệm cáp treo giữa núi rừng, hành hương qua các thánh tích như: Chùa Ngọa Vân Trung, chùa Ngọa Vân Thượng và Am Ngọa Vân, dừng chân tại Tháp Phật hoàng và Đỉnh Bàn Cờ Tiên. Hành trình khép lại bằng trải nghiệm Thiền trà Ngọa Vân, kết nối với câu chuyện văn hóa Trúc Lâm.

Văn nghệ sĩ dân hương Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Ngoạ Vân.

Chương trình “Ngọa Vân - Miền cảm hứng” không chỉ dừng lại ở việc đưa văn nghệ sĩ đến với một địa danh văn hóa, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới đối với di sản, để di sản được sống trong cảm nhận của con người đương đại và tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.