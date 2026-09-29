Đảm bảo an ninh địa bàn có các công trình, dự án

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nâng cấp hạ tầng dân cư trên địa bàn toàn thành phố, công tác bảo đảm ANTT luôn được các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chú trọng đồng bộ.

Phường Bình Khê hiện đang triển khai 44 dự án liên quan đến cải tạo, chỉnh trang đô thị, công trình thủy lợi, cấp thoát nước, phòng, chống ngập lụt và các công trình phục vụ dân sinh. Tại những địa bàn có công trình, dự án thi công luôn tập trung khối lượng lớn các vật liệu xây dựng, máy móc, phương tiện; lại có lực lượng công nhân lao động thời vụ từ nhiều nơi về tạm trú trên địa bàn khá đông đúc.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ các tổ dân, khu phố, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở... tăng cường phối hợp tuần tra nắm chắc mọi diễn biến trên địa bàn, lắng nghe ý kiến phản ánh, tin báo của người dân. Trong quá trình này, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, can thiệp sớm để hóa giải những tình huống như mâu thuẫn, tranh chấp, xô xát nhỏ trong cộng đồng dân cư; chấn chỉnh ngay những vi phạm quy định về khai báo cư trú, trộm cắp vặt, nguy cơ cháy nổ, mất vệ sinh môi trường... trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng phường Bình Khê phối hợp kiểm tra, nắm tình hình ANTT khu vực thi công công trình, dự án hạ tầng khu dân cư trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Lập, Trưởng khu phố Trại Mới, phường Bình Khê, cho biết: Vẫn là những mô hình, hoạt động tự quản về ANTT mà toàn khu phố duy trì thực hiện khá tốt thời gian qua, nhưng tiếp tục có sự điều chỉnh để phù hợp trong tình hình mới. Điển hình như việc củng cố hệ thống camera giám sát, chiếu sáng, biển báo, hàng rào bảo vệ; tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân chấp hành hướng dẫn phân luồng giao thông, biển báo và các quy định an toàn tại khu vực công trường... Khu phố cũng phối hợp cùng các tổ công tác của công an phường trong các đợt kiểm tra trực tiếp các khu nhà trọ, lán trại công nhân để tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen... Nhờ đó, các dấu hiệu mất ANTT được nhận biết và đẩy lùi từ xa, từ sớm, không để xâm nhập vào cộng đồng dân cư.

Công tác cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng khu dân cư đang được quan tâm triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương trong thành phố. Tuy nhiên ở những nơi có công trình, dự án thường tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, hành vi trộm cắp tài sản là vật liệu thi công, hay như vấn đề quản lý cư trú và phòng chống tệ nạn xã hội trong đội ngũ công nhân lao động thời vụ... Phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở và quần chúng nhân dân là giải pháp quan trọng để đảm bảo tình hình ANTT trước thực trạng này. Trọng tâm là duy trì thường xuyên, liên tục công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, để nâng cao nhận thức cho công nhân, người lao động và nhân dân sinh sống trong khu vực.

Công an xã Tiên Yên tuyên truyền pháp luật tại cơ sở thu mua phế liệu về trách nhiệm tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Trong những tháng vừa qua, Công an cấp xã liên tục tổ chức các đợt kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với những nhóm công nhân đang lưu trú tại các khu lán trọ, nhà trọ tại địa bàn. Đây cũng là dịp để lồng ghép tuyên truyền, vận động tới các chủ nhà trọ, chủ doanh nghiệp và người quản lý lực lượng công nhân thời vụ, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong quản lý người lao động tham gia thực hiện các công trình, dự án. Hoạt động này nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT và thực hiện mục tiêu xây dựng “Xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Nhiều địa phương còn tăng cường biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, kịp thời ngăn chặn những hành vi mua bán, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Công an phường Hạ Long triển khai đợt ra quân phối hợp nắm tình hình các cơ sở kinh doanh xe máy cũ trên địa bàn, yêu cầu chủ cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc phương tiện trước khi mua, bán. Cam kết thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giấy tờ, thông tin chủ sở hữu, đặc điểm nhận dạng phương tiện và các nội dung liên quan theo quy định; khi phát hiện phương tiện, tài sản có dấu hiệu bất thường cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý.

Công an xã Tiên Yên đang triển khai đợt tuyên truyền, vận động các cơ sở thu mua phế liệu nâng cao cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản; chú ý kiểm tra nguồn gốc khi tiêu thụ các loại vật tư như sắt, thép, dây cáp điện, máy móc, thiết bị kỹ thuật và vật liệu thường dùng trong thi công các công trình, dự án...