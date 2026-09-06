Giữ vững bình yên trong không gian phát triển mới

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026, mở ra một không gian phát triển mới với yêu cầu cao hơn về quản trị và bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với sự vận hành của thành phố mới, Công an Quảng Ninh đang chuyển mình cả về tổ chức và phương thức công tác, chủ động giữ vững địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an thành phố Quảng Ninh.

Mặc dù là thành phố trẻ nhưng Quảng Ninh với nền tảng tốc độ phát triển nhanh, tập trung nhiều hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ, giao thông, cảng biển và các không gian phát triển mới cũng đặt ra những vấn đề mới về an ninh, trật tự. Bên cạnh những nguy cơ truyền thống, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, tội phạm kinh tế và những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa đòi hỏi lực lượng Công an phải thay đổi cách tiếp cận.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, yêu cầu quan trọng là phải chuyển từ tư duy quản lý địa bàn, xử lý vụ việc sang quản trị an ninh tổng thể, chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ nhằm giữ bình yên cho nhân dân mà còn phải tạo nền tảng an toàn cho đầu tư, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của thành phố.

Để thực hiện yêu cầu đó, Công an thành phố tập trung ổn định tổ chức, hoàn thiện phân công, phân cấp, quy trình công tác và cơ chế phối hợp. Mục tiêu là bộ máy vận hành thông suốt, chỉ huy thống nhất, không để địa bàn bị bỏ trống, công việc bị gián đoạn. Trong đó, Công an xã, phường, đặc khu tiếp tục là lực lượng trực tiếp nắm tình hình, giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Qua thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với Công an cơ sở ngày càng rõ: Gần dân, sát dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân ngay tại địa bàn. “Tinh gọn tổ chức phải đi đôi với gần dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn”, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.

Cùng với tổ chức lực lượng, dữ liệu và công nghệ đang trở thành một phương thức quan trọng trong công tác nghiệp vụ. Việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu nghiệp vụ, hệ thống camera và các thiết bị công nghệ mới giúp lực lượng Công an nâng cao khả năng nắm tình hình, nhận diện biến động, phục vụ phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

Công an thành phố tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích, dự báo và chỉ huy, điều hành. Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, công nghệ phải tạo ra hiệu quả thực chất: Quản lý tốt hơn, phòng ngừa sớm hơn, chỉ huy nhanh hơn và phục vụ người dân thuận tiện hơn. “Quản lý bằng dữ liệu nhưng phục vụ nhân dân bằng trách nhiệm và sự tận tâm” là yêu cầu xuyên suốt.

Trên địa bàn thành phố, lực lượng Công an tiếp tục tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao; phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Cùng với đó là mục tiêu xây dựng 30% xã, phường không ma túy trong năm 2026, hướng tới thành phố không ma túy vào năm 2030.

Công tác bảo đảm trật tự ATGT, PCCC&CNCH được triển khai theo hướng tăng phòng ngừa, nhất là tại các khu dân cư, chung cư, cơ sở kinh doanh và các khu du lịch. Ngay trong chiều 28/8, trước thời điểm tên gọi thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực (ngày 1/9), Công an thành phố đã ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, thể hiện tinh thần chủ động trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao hơn, Công an thành phố cũng tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và năng lực công nghệ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh chính trị và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đặt ra mục tiêu hiện đại hóa Công an cơ sở chậm nhất vào tháng 6/2027, toàn Công an thành phố chậm nhất vào năm 2028.

Thành phố Quảng Ninh đã bước vào một chặng đường mới. Với lực lượng Công an, đó cũng là thời điểm chuyển từ yêu cầu “giữ địa bàn” sang chủ động kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển. Sự bình yên của mỗi khu dân cư, sự an toàn của mỗi hoạt động kinh tế và niềm tin của người dân sẽ là thước đo cho hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong chặng đường ấy.