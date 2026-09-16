Bảo vệ quyền lợi lao động từ vấn đề sát sườn

Với gần 2.000 đoàn viên, phần lớn là lao động nữ, Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long, KCN Việt Hưng, xác định bảo vệ quyền lợi người lao động phải bắt đầu từ những vấn đề sát sườn: Hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, đi lại, nuôi con nhỏ và những khó khăn phát sinh trong quá trình làm việc. Đối thoại, thương lượng và giám sát vì thế trở thành những việc làm thường xuyên của công đoàn tại doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Dệt May Weitai Hạ Long được đưa đón đi làm bằng xe ô tô.

Nhà ở Bắc Giang, cách nơi làm việc khoảng 60km, chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long nhiều năm đi làm bằng xe đưa đón của doanh nghiệp.

Chị Hạnh chia sẻ: “Nếu tự đi xe máy, tôi gặp nhiều vất vả và nguy hiểm. Công ty bố trí xe đưa đón hằng ngày nên tôi chỉ cần ra điểm hẹn, giảm bớt rất nhiều căng thẳng, an toàn hơn khi đi làm. Sức khỏe và tinh thần nhờ đó cũng tốt hơn để tập trung sản xuất”.

Xe đưa đón là một trong nhiều chính sách Công đoàn công ty tham gia đề xuất với người sử dụng lao động. Doanh nghiệp hiện bố trí 26 chuyến xe đưa đón công nhân, đồng thời hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe, chuyên cần, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; hằng năm hỗ trợ khoảng 200 lao động có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng con công nhân có thành tích học tập.

Công ty hiện có 2.027 công nhân lao động, lao động nữ chiếm 93,8%. Năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn phối hợp tổ chức 2 hội nghị người lao động, 3 cuộc đối thoại, đưa hơn 50 kiến nghị của công nhân ra trao đổi và giải quyết 100%. Thỏa ước lao động tập thể duy trì loại A với 7 điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật. 100% người lao động ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm và nhận đầy đủ tiền lương, thưởng; thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn còn tham gia các hội đồng xét duyệt quyền lợi, phối hợp giải quyết trên 350 lượt hồ sơ chế độ và thực hiện 8 đợt giám sát pháp luật. Cách làm này cho thấy công đoàn cơ sở Weitai Hạ Long không chờ đến khi phát sinh tranh chấp mới vào cuộc, mà tham gia ngay trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách đối với người lao động.

Bà Nguyễn Thị Minh Quyên, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ: “Cán bộ công đoàn công ty luôn tìm hiểu, nắm tình hình công nhân xem họ đang cần gì, vướng ở đâu. Với số lượng lao động đông, phần lớn là nữ, nếu không thường xuyên gần công nhân thì rất khó nắm hết những vấn đề phát sinh. Những kiến nghị chính đáng của công nhân luôn được công đoàn trao đổi và tìm hướng giải quyết ngay từ cơ sở; giúp người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp cũng giữ được lực lượng lao động ổn định”.

Một điểm đáng chú ý là mô hình “Công đoàn đồng hành cùng người mới” do chính Chủ tịch Công đoàn công ty đề xuất năm 2025. Ngành may thường có tỷ lệ biến động lao động cao trong thời gian đầu. Công đoàn phân công tổ trưởng công đoàn kèm cặp, hướng dẫn, hỗ trợ tâm lý cho công nhân mới trong 30 ngày đầu, giúp họ nhanh hòa nhập với công việc và môi trường sản xuất. Mô hình cũng góp phần giảm tình trạng nghỉ việc sớm, hạn chế chi phí tuyển dụng và đào tạo lại cho doanh nghiệp.

Sản xuất tại Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long.

Cùng với đó, Công đoàn dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên. Từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất trên 580 lượt đoàn viên với kinh phí hơn 410 triệu đồng; 100% người lao động nhận thưởng Tết và quà, mức thưởng bình quân 5,5 triệu đồng. Công đoàn phối hợp bố trí xe đưa hơn 1.200 lao động về quê dịp Tết, đề nghị 704 suất “Chợ Tết Công đoàn”; tỷ lệ công nhân trở lại dây chuyền sau Tết đạt trên 95%.

Từ năm 2023-2025, Công đoàn công ty liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Quảng Ninh, danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc. Quan trọng hơn các danh hiệu, doanh nghiệp có gần 2.000 đoàn viên nhưng không xảy ra đình công, khiếu nại vượt cấp. Kết quả ấy cho thấy khi công đoàn thực sự lắng nghe, đưa tiếng nói của công nhân vào đối thoại và chuyển những kiến nghị chính đáng thành quyền lợi cụ thể, niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn cũng được củng cố ngay từ cơ sở.