Thêm một cách khám phá Hạ Long

Thay vì di chuyển theo hành trình cố định, du khách đến Hạ Long sắp có thêm lựa chọn linh hoạt về điểm đến, có thể dừng lại trải nghiệm rồi tiếp tục hành trình bằng chuyến sau. Mô hình Hop on - Hop off được kỳ vọng mở ra cách khám phá mới, kết nối trải nghiệm trên phố với góc nhìn thành phố từ mặt nước.

Sản phẩm hiện được triển khai trong Chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù” của tỉnh Quảng Ninh, nhưng ý tưởng đã được doanh nghiệp ấp ủ từ trước, trên cơ sở phát huy và mở rộng những mô hình trải nghiệm Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam đã triển khai thành công như xe buýt ngắm cảnh hai tầng cùng một số sản phẩm, không gian ngắm cảnh trên vịnh.

Sản phẩm du lịch mới sẽ linh hoạt các phương tiện, đa dạng trải nghiệm trên biển, trên bộ, gắn với các cảnh quan ven Vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa)

Ông Ngô Duy Ninh, đại diện Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam tại Quảng Ninh, chia sẻ: Mong muốn của doanh nghiệp không chỉ là bổ sung thêm một phương tiện chở khách, mà còn kết nối các sản phẩm đã có thành chuỗi trải nghiệm đa dạng. Từ tầng cao xe buýt đến không gian mặt vịnh, du khách có thể cảm nhận Hạ Long ở nhiều cao độ, qua những góc nhìn và nhịp di chuyển khác nhau.

Từ ý tưởng đó, điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm nằm ở cách tổ chức hành trình. Thay vì tàu chạy một vòng khép kín, mô hình Hop on - Hop off cho phép du khách chủ động lựa chọn điểm dừng và thời gian trải nghiệm. Du khách có thể xuống tàu tham quan, vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực rồi tiếp tục hành trình bằng chuyến sau. Khi đủ điều kiện khai thác, doanh nghiệp dự kiến tổ chức khoảng 1 chuyến mỗi giờ; đồng thời kết nối du thuyền với xe buýt hai tầng qua các điểm dừng, tạo thêm sự linh hoạt cho du khách.

Theo phương án đang được chuẩn bị, hành trình dự kiến xuất phát từ khu vực bến phà Bãi Cháy, kết nối bến phà Hòn Gai và các khu vực Vincom, Bảo tàng Quảng Ninh, bãi tắm Cột 5... Mỗi điểm dừng lại mở ra một trải nghiệm riêng. Từ Bãi Cháy, du khách có thể sang Hòn Gai, xuống tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, tìm hiểu văn hóa Vùng mỏ; dừng ở trung tâm đô thị để mua sắm, thưởng thức ẩm thực hoặc thư giãn bên bãi tắm rồi tiếp tục lên tàu.

Nhờ cách kết nối ấy, du thuyền không chỉ đưa khách đi qua cảnh quan, mà còn có thể dẫn dòng khách đến gần hơn với những công trình văn hóa, khu vui chơi và dịch vụ ven bờ. Đây cũng là nét khác biệt của sản phẩm: Kết hợp chức năng vận chuyển với tham quan, đồng thời trao cho du khách quyền tự tổ chức hành trình phù hợp với thời gian và sở thích.

Không chỉ linh hoạt về hành trình, sản phẩm còn dự kiến sử dụng du thuyền hai thân. Theo đơn vị triển khai, kết cấu này giúp tàu ổn định hơn, hạn chế chòng chành, phù hợp với hành trình ven bờ. Tuy vậy, sức hấp dẫn của sản phẩm không chỉ nằm ở phương tiện, mà còn phụ thuộc vào mức độ thuận tiện, an toàn và liền mạch của toàn bộ chuyến đi.

Trên hành trình tham quan các thắng cảnh, du khách có thể xuống tại các điểm dừng, tham quan, trải nghiệm cảnh đẹp rồi lên tàu ở chuyến tiếp theo.

Bởi vậy, để hành trình giàu sức gợi ấy trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, vẫn cần thêm những “mắt xích” về hạ tầng và tổ chức vận hành. Hiện doanh nghiệp đang tập trung kiện toàn bến khách thủy, các điểm đón, trả khách và kiểm soát hành trình; đồng thời hoàn thiện thủ tục, phương án vận hành và các điều kiện liên quan, phấn đấu đưa sản phẩm vào hoạt động trong quý III/2026.

Theo ông Ngô Duy Ninh, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, quá trình triển khai cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương trong hoàn thiện thủ tục, hạ tầng và tổ chức vận hành. Cùng với đó, tần suất hợp lý, hướng dẫn cụ thể, công khai, minh bạch giá vé và đặc biệt là chất lượng phục vụ sẽ quyết định trải nghiệm thực tế của du khách.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù”, Du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off cho thấy một hướng làm mới sản phẩm từ chính cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ sẵn có. Nếu được vận hành đồng bộ, an toàn, thuận tiện, sản phẩm không chỉ mở thêm phương thức kết nối Bãi Cháy - Hòn Gai, mà còn góp phần khai thác hiệu quả không gian ven bờ, đưa dòng khách đến nhiều điểm dịch vụ và phát huy giá trị tài nguyên địa phương.