Đưa vịnh Hạ Long đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Vịnh Hạ Long được UNESCO 3 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của du lịch Việt Nam. Những dãy núi đá vôi trùng điệp giữa biển xanh, những hang động kỳ thú, cùng cảnh quan độc đáo của vịnh Hạ Long tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách 4 phương. Mỗi hành trình đến với Hạ Long vì thế không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là dịp để vẻ đẹp của di sản được khám phá, cảm nhận và kể lại qua những góc nhìn mới.

Các người đẹp Miss World 2026 hào hứng ghi lại hình ảnh khi du thuyền đi qua khu vực hòn Trống Mái - biểu tượng nổi tiếng của vịnh Hạ Long.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Miss World 2026 đang trở thành một sự kiện quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các điểm đến của Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Trong khuôn khổ cuộc thi, ngày 16/8 vừa qua, 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có hành trình tham quan, trải nghiệm vịnh Hạ Long trên du thuyền hạng sang Catherine Horizon.

Để đón một đoàn khách quốc tế đặc biệt, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, từ lịch trình, phương tiện, đến các dịch vụ phục vụ đoàn. Với Miss World, mỗi điểm đến không chỉ là một địa danh trong hành trình, mà còn là cơ hội để những giá trị về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam được giới thiệu trực tiếp đến bạn bè quốc tế.

Chị Đinh Thị Thùy Trang, thuyết minh viên của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Ban Quản lý Khu kinh tế) cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lịch trình và thành phần đoàn Miss World để xây dựng nội dung thuyết minh về vịnh Hạ Long phù hợp, bảo đảm ngắn gọn, hấp dẫn, sinh động. Nội dung không dừng ở việc giới thiệu những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan của vịnh di sản, mà còn lồng ghép câu chuyện về văn hóa, con người Quảng Ninh, Việt Nam. Chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế không chỉ thấy một vịnh Hạ Long đẹp kỳ vĩ, mà còn cảm nhận được những giá trị của di sản, từ đó tiếp tục giới thiệu và chia sẻ nhiều hơn về vịnh Hạ Long”.

Với các người đẹp Miss World, thời gian trải nghiệm trên vịnh cũng mang đến những cảm xúc rất riêng. Hoa hậu Đan Mạch Josephine Emilie Meinert Bottger hào hứng chia sẻ: “Vịnh Hạ Long thực sự quá đẹp. Những dãy núi đá vôi, mặt nước xanh và không gian rộng lớn tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Những ngày tham gia các hoạt động Miss World tại Quảng Ninh đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi tin rằng hình ảnh vịnh Hạ Long sẽ trở thành một dấu ấn đặc biệt trong hành trình Miss World của mình”.

Mỗi thí sinh đều lưu lại những kỷ niệm đẹp về vịnh Hạ Long và Quảng Ninh trong hành trình Miss World 2026.

Hoa hậu Ấn Độ Nikita Porwal cũng bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng những dãy núi đá vôi kỳ vĩ trên vịnh Hạ Long. Nikita Porwal chia sẻ: “Tôi từng thấy nhiều người nổi tiếng và bạn bè của mình đến vịnh Hạ Long và Quảng Ninh du lịch, chụp ảnh cưới, tổ chức tiệc cưới. Và giờ đây, tôi cũng có cơ hội trải nghiệm điểm đến này. Mọi thứ đều rất tuyệt, từ cảnh quan đến văn hóa, ẩm thực, dịch vụ. Vịnh Hạ Long là một điểm đến mà có lẽ bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân đến ít nhất một lần trong đời. Tôi chắc chắn sẽ trở lại đây, có thể để tổ chức một đám cưới, hoặc một sự kiện quảng bá cho bộ phim của chính mình”.

Sự hiện diện của 111 thí sinh Miss World 2026 trên vịnh Hạ Long đã mang đến một hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Mỗi bức ảnh, đoạn video, câu chuyện, hay những cảm nhận được các thí sinh chia sẻ trong hành trình tham quan đều góp phần đưa hình ảnh của vịnh di sản và vùng đất, con người Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng thông qua truyền hình, các nền tảng số, mạng xã hội, tạo nên sức lan tỏa tự nhiên, rộng khắp và giàu sức thuyết phục.

Không chỉ xuất hiện trong những sự kiện quốc tế, vịnh Hạ Long còn nhiều lần hiện diện trên màn ảnh rộng qua các bộ phim của điện ảnh thế giới. Vịnh Hạ Long từng được chọn làm bối cảnh cho các bộ phim quốc tế, như: Indochine (1992), Pan (2015), Kong: Skull Island (2017), Life (2017), The Creator (2023)... Mới đây, tháng 1/2026, vịnh Hạ Long tiếp tục trở thành bối cảnh của “Silaa” - bộ phim của điện ảnh Ấn Độ.

Nữ diễn viên phim Silaa với khoảnh khắc bên hoàng hôn Hạ Long. Ảnh: Tuấn Hưng

Đạo diễn Omung Kumar Bhandula chia sẻ: "Tôi đã đến vịnh Hạ Long 3 lần. Lần đầu tiên là cách đây 2 năm và ngay khi đến đây, tôi đã nghĩ mình nhất định phải quay phim ở nơi này. Sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long không chỉ đến từ cảnh đẹp mà còn từ sự thân thiện của con người và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Tôi tin rằng khi bộ phim công chiếu, nhiều khán giả Ấn Độ sẽ muốn đến Việt Nam để trải nghiệm những địa điểm từng xuất hiện trên màn ảnh".

Từ những thước phim quốc tế đến các sự kiện mang tầm vóc toàn cầu như Miss World, vịnh Hạ Long đang có thêm nhiều cơ hội để đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Mỗi hành trình trải nghiệm lại mở ra một góc nhìn mới về di sản. Và phía sau những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi ấy không chỉ có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, mà còn có sự thân thiện, lòng hiếu khách của con người Quảng Ninh. Những giá trị ấy đang góp phần để vịnh Hạ Long được biết đến rộng rãi hơn, trở thành điểm đến để du khách quốc tế mong muốn khám phá và quay trở lại.