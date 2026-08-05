Sôi động nhịp du lịch trên đảo Cô Tô

Từng nhiều lần đến với đảo Cô Tô, nhưng mỗi khi đặt chân lên đảo chúng tôi đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, cùng những bãi cát trải dài, trắng mịn hòa cùng màu nước biển xanh ngắt...

Tại bến cảng, các chuyến tàu cao tốc liên tục rẽ nước cập bờ, đưa hàng ngàn du khách lên đảo. Bước xuống cầu cảng, cảm nhận đầu tiên là làn gió biển mát rượi cùng nhịp sống tấp nập ở chợ hải sản ven bờ. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng cùng những món ẩm thực tươi ngon và nụ cười thân thiện của người dân đảo là thứ “đặc sản” hấp dẫn đối với bất cứ ai mỗi khi có dịp đến Cô Tô.

Theo thống kê của địa phương, tính từ ngày 15/12/2025 đến 24/7/2026, Cô Tô đón hơn 313.000 lượt khách, bằng 100,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 2.080 lượt khách quốc tế, bằng 107% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 106,81% so với cùng kỳ.

Sôi động nhịp du lịch trên đảo Cô Tô.

Trong đoàn du khách đi dạo trên bờ biển, chị Phạm Thị Huyền, đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đến với Cô Tô, tôi thấy Cô Tô rất đẹp, không khí mát mẻ, nước biển trong xanh, các bãi tắm thơ mộng, sạch, đẹp và người dân ở đây rất thân thiện”.

Không khí sôi động ấy không chỉ đến từ sức hút tự nhiên của đảo ngọc, mà còn từ sự chuẩn bị khá đồng bộ của địa phương. Trước mùa cao điểm, đặc khu Cô Tô đã tập trung hoàn thiện điều kiện phục vụ khách du lịch; chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường; nâng cấp, quản lý bãi tắm; tăng cường kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch…

Chị Trần Thị Thủy, chủ Homestay Phương Linh, thôn Hải Tiến, cho biết: Ngay từ trước mùa cao điểm, chúng tôi đã chủ động chỉnh trang phòng nghỉ, bổ sung tiện nghi, vệ sinh cảnh quan và nâng cao chất lượng phục vụ... đảm bảo sạch sẽ nhất có thể để du khách có những trải nghiệm thoải mái nhất.

Không chỉ chuẩn bị hạ tầng, Cô Tô còn tạo thêm điểm nhấn bằng chuỗi hoạt động chào hè 2026 gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô với nhiều hoạt động, như: Triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, triển lãm sinh vật cảnh, phiên chợ sản phẩm OCOP, đua thuyền kayak, hội thả diều “Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh” và chương trình nghệ thuật “Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng”… Những hoạt động này đã tạo cho du khách có thêm không gian trải nghiệm cộng đồng, đồng thời cũng là dịp để địa phương quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh con người, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên Cô Tô đến du khách.

Cô Tô cũng đã đăng ký xây dựng mới 3 sản phẩm du lịch đặc trưng gồm: Lễ Thượng cờ tại các cột cờ chủ quyền; tham quan Miếu thờ thôn 2; du lịch trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái biển… Các sản phẩm này góp phần làm phong phú hành trình của du khách, đồng thời tạo thêm chiều sâu văn hóa cho điểm đến.

Lực lượng chức năng Cô Tô kiểm tra, vận động các hộ kinh doanh lưu trú chấp hành nghiêm các quy định về văn minh thương mại.

Cô Tô tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và phục vụ. Địa phương đã đưa vào vận hành nền tảng "Cô Tô Digital"; nâng cấp ứng dụng với các tiện ích như thời tiết, lịch tàu, thông tin khách sạn, bản đồ, điểm check-in, phản ánh, danh sách hotline và đánh giá mức độ hài lòng; đồng thời đưa 100% cơ sở lưu trú, nhà hàng đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu du lịch; phấn đấu đón 392.000 lượt khách, trong đó có 3.300 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 1.176 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô, nhấn mạnh: “Bước vào mùa du lịch thu-đông, đặc khu Cô Tô vẫn tiếp tục tập trung đồng bộ các nhiệm vụ như chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh an toàn, giữ gìn môi trường và làm mới sản phẩm du lịch. Chúng tôi xác định phát triển du lịch phải đi cùng quản lý văn minh, ứng dụng công nghệ số và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, để Cô Tô thực sự là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện trong lòng du khách.

Khi mùa thu gõ cửa, Cô Tô không còn sự hối hả của những chuyến tàu đông đúc, mà đón du khách bằng không gian biển đảo trong lành và sự chu đáo trong từng dịch vụ. Nhờ chuẩn bị bài bản từ lịch trình tàu thuyền đến công tác quản lý điểm đến, Cô Tô hôm nay khẳng định vị thế của một vùng biển du lịch văn minh, an toàn và đáng đến quanh năm.