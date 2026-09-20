Nối dài hành trình trải nghiệm ở Hoành Mô

Từ nhà trình tường ở Khe Tiền, những quả bí ngô Atlantic Giant hơn 100kg ở Cao Sơn đến các tuyến trải nghiệm vùng cao, biên giới, Hoành Mô đang có thêm nhiều “mảnh ghép” du lịch mới, đồng thời định hướng kết nối chúng thành những hành trình ngày càng hoàn chỉnh.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hoành Mô có không gian gần 138km², đường biên hơn 30,7km, hội tụ lợi thế núi rừng, bản làng và cửa khẩu. Đây là điều kiện để hình thành nhiều lớp sản phẩm từ sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến thể thao và du lịch biên giới. Theo ông Vi Ngọc Nhất, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, địa phương đang thúc đẩy hoàn thiện, kết nối các điểm và sản phẩm du lịch thành những hành trình đa dạng, nâng sức hút cho điểm đến.

Hoành Mô là điểm đến của nhiều đoàn khảo sát nhằm giúp địa phương tăng cường kết nối, thúc đẩy các sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Trên nền lợi thế đó, trong hai ngày 9 và 10/9, đoàn công tác gồm đại diện sở, ngành và doanh nghiệp lữ hành đã khảo sát nhiều điểm tại Hoành Mô để đánh giá tính khả thi, hạ tầng và khả năng đưa sản phẩm vào tour. Từ vườn hoa Cao Sơn, khu trồng bí ngô khổng lồ, tắm thuốc và dưỡng sinh Khe Tiền đến Cao Ba Lanh, “Đêm trăng Cao Ly”, “Sống lưng khủng long”, điều đáng chú ý không chỉ ở số lượng điểm mới mà còn ở khả năng ghép chúng thành chuỗi trải nghiệm phù hợp với mùa thu đông.

Từ hướng mở này, ở Cao Sơn, vườn hoa và mô hình bí ngô Atlantic Giant đang tạo thêm trải nghiệm nông nghiệp. Khe Tiền lại hấp dẫn bởi rừng hồi, văn hóa Dao, tắm lá thuốc và lưu trú cộng đồng. Homestay Hương Hồi Quế của gia đình anh Dường Phúc Thím ở Khe Tiền, mang kiến trúc nhà trình tường, từng đón khoảng 100-200 lượt khách/tháng. Khi nghỉ dưỡng được nối với trekking, dược liệu, ẩm thực và văn hóa bản địa, chuyến đi có thêm chiều sâu và khả năng giữ khách lâu hơn.

Trong khi đó, Cao Ly và “Sống lưng khủng long” mở ra nhóm trải nghiệm khám phá, thể thao và ban đêm. “Đêm trăng Cao Ly” phù hợp cho cắm trại, ngắm sao, săn mây; còn “Sống lưng khủng long” có thể phát triển leo núi, xe đạp địa hình, marathon đường biên. Những sản phẩm này tiếp tục làm dày hành trình và tạo thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn.

Dư địa nối dài các hành trình càng rõ khi khu vực đã có nền tảng liên kết từ trước. Trong không gian Bình Liêu cũ, các tuyến từ trung tâm tới cửa khẩu Hoành Mô, Khe Vằn, Cao Ba Lanh, đường tuần tra biên giới cùng hệ thống điểm vùng cao đã từng bước hình thành, tạo sức hút đáng kể với du khách. Đây cũng là nền tảng để Hoành Mô tiếp tục kết nối Cao Ly, Cao Sơn, Khe Tiền và những sản phẩm mới hiện nay.

Không chỉ dừng ở việc nối các điểm, giá trị sản phẩm còn được nâng lên khi trải nghiệm được tổ chức thành hành trình hoàn chỉnh. Trong khuôn khổ dự án do JICA hỗ trợ, tour mẫu triển khai năm 2026 tại Khe Tiền kết hợp trekking rừng chè cổ, tìm hiểu cây thuốc, hái hồi, làm bánh coóc mò, ngâm chân lá thuốc và cùng người dân chuẩn bị bữa tối. Sau các đợt chạy thử với chuyên gia, doanh nghiệp và khách Nhật Bản, địa phương tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo người dân, chuẩn hóa lưu trú và dịch vụ.

Tour “2 quốc gia - 1 điểm đến” Hoành Mô - Động Trung đã được 2 quốc gia thúc đẩy, hứa hẹn nhiều triển vọng kết nối trong thời gian tới.

Xa hơn, không gian sản phẩm có thể được mở rộng bằng tuyến “2 quốc gia - 1 điểm đến” Hoành Mô - Động Trung, đã được địa phương đăng ký triển khai trong năm 2026. Phía Việt Nam đã định hình các hành trình như cửa khẩu Hoành Mô - chợ phiên - Khe Vằn - Cao Ly, hoặc cửa khẩu - Cao Sơn - Cao Ly; phía Động Trung bổ sung trải nghiệm chèo SUP, tắm suối nước nóng, nông nghiệp và ẩm thực vùng biên. Tuyến cũng có thể nối Động Trung - Hoành Mô - Bình Liêu xuống Vân Đồn, Bái Tử Long, vịnh Hạ Long.

Để mạch kết nối ấy ngày càng hoàn chỉnh, Hoành Mô vẫn còn những phần việc cần tiếp tục đầu tư. Trong đó là nâng cấp giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, chuẩn hóa dịch vụ và xây dựng câu chuyện riêng cho từng sản phẩm. Đây là những mắt xích cần thiết để các điểm đến được kết nối đồng bộ, tạo nên hành trình hấp dẫn và có chiều sâu hơn.

Nền tảng đã có, sản phẩm mới đang hình thành. Khi những mảnh ghép tiếp tục được nối liền, Hoành Mô sẽ có thêm những hành trình đủ sức hấp dẫn du khách đến, ở lại và khám phá sâu hơn một vùng biên của Tổ quốc.