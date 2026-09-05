Nâng tầm giá trị điểm đến du lịch

Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng, Quảng Ninh đang từng bước chuyển hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy kinh tế di sản, kinh tế đêm và chuyển đổi số làm các trụ cột phát triển mới. Sức cạnh tranh và giá trị điểm đến được nâng tầm, thành phố phấn đấu mục tiêu đón 22 triệu lượt khách và đạt doanh thu từ du lịch 65.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Chương trình “Tết Độc lập miền Sán Cố” năm 2026 được xã Quảng Tân tổ chức để chào mừng thành phố Quảng Ninh và kích cầu du lịch.

Để thúc đẩy du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, từ giữa tháng 8, Quảng Ninh đã đồng loạt bắt tay vào triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn. Riêng trong Tuần lễ kích cầu du lịch chủ đề “Quảng Ninh - Chào thành phố mới” (từ ngày 24/8 đến 5/9), các hoạt động thể thao, vui chơi được tổ chức tại các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm của tất cả các nhóm du khách. Tiêu biểu như Halo Bay Show, chợ đêm VuiFest và các buổi trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại phường Bãi Cháy; giải Dân vũ thể thao, Zumba, Võ nhạc, Dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn Quảng Ninh mở rộng 2026; chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”; chương trình “Tết Độc lập miền Sán Cố” tại xã Quảng Tân gắn với hành trình trekking khám phá Thác Bạch Vân và trải nghiệm ẩm thực địa phương... Các địa phương chủ trương phát huy thế mạnh cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa để thúc đẩy kinh tế du lịch bền vững. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng chủ động làm mới sản phẩm, dịch vụ của mình, góp phần mang đến những trải nghiệm phong phú hơn cho du khách.

Anh Phạm Duy Anh (du khách Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi đã được tham dự lễ khai mạc chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch diễn ra tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây quả thực là một màn trình diễn nghệ thuật hết sức sáng tạo, mãn nhãn với hơn 70 tàu du lịch chạy nối đuôi nhau trên biển Hạ Long. Tất cả các tàu này đều được trang trí hệ thống đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên hiệu ứng ánh sáng cả trên mặt nước biển dập dềnh sóng vỗ. Không khí càng thêm bùng nổ và trọn vẹn khi có màn pháo hóa công phu kéo dài 10 phút. Chắc hẳn đây sẽ là điểm nhấn có sức hút lớn khi Quảng Ninh đẩy mạnh kinh tế đêm”.

Chương trình trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long, mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Thu Quỳnh

Đa dạng hóa sản phẩm và liên tục sáng tạo, làm mới trải nghiệm để nâng tầm giá trị các điểm đến du lịch không phải 1 giải pháp mới, mà đã là chiến lược đã được Quảng Ninh chú trọng thực hiện trong vài năm trở lại đây. Tiêu biểu như loạt chương trình concert “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” tối 28/8 vừa qua đã xác lập Kỷ lục Việt Nam; concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” mở đầu khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026... đều là những sản phẩm du lịch sự kiện thu hút rất đông người tham gia trực tiếp, hàng trăm ngàn lượt xem trực tuyến, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Hay như việc Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh triển khai thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm trong tháng 6/2026 nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho người dân và du khách. Càng phải nói tới nhiều dòng sản phẩm cao cấp được đưa vào hoạt động, tạo ấn tượng tốt với du khách, nhất là du khách quốc tế, tạo nên những lựa chọn đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng sinh thái, đến du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện.

Thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm, thành phố chủ động kéo dài mùa du lịch, đa dạng hóa phân khúc khách và không gian trải nghiệm, từ ven biển đến miền núi, biên giới. Chiến lược này giúp Quảng Ninh từng bước tạo cơ hội phát triển cho các khu vực còn dư địa lớn như Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái, Vân Đồn. Thực tế là toàn thành phố hiện có trên 70 lễ hội được tổ chức thường niên, được nâng tầm quy mô tổ chức, kết hợp trình diễn nghệ thuật, hội chợ sản phẩm OCOP, trưng bày không gian văn hóa địa phương... giúp tạo nên chuỗi trải nghiệm toàn diện. Cùng với đó, các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như: Nghi lễ Then của người Tày, Lễ hội Đại Phan của người Sán Dìu, Hội hát Soóng cọ của người Sán Chỉ, Nghi lễ cấp sắc của người Dao... đã được chú trọng bảo tồn, có được sức sống trong thời đại mới, khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc của Cục Du lịch Quốc gia (Bộ VHTT&DL) tại Quảng Ninh vào tháng 5/2026, thành phố đã khẳng định quyết tâm chuyển hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy kinh tế di sản, kinh tế đêm và chuyển đổi số làm các trụ cột phát triển mới. Đặc biệt là đã kiến nghị được tạo điều kiện để tái định vị sản phẩm du lịch, mở rộng khả năng kết nối thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Đặc biệt, Cục Du lịch Quốc gia đã giao Trung tâm Thông tin du lịch là đầu mối phối hợp hỗ trợ Quảng Ninh phát triển du lịch thông minh, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trên các nền tảng số và mạng xã hội của ngành Du lịch Việt Nam.