Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Tổng thống Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/9 đã có các cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong nỗ lực tăng cường quan hệ trước Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Hội nghị năm nay do Ấn Độ chủ trì, quy tụ 11 quốc gia thành viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp ảnh trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AP.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và một số lĩnh vực khác.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác Ấn Độ - Nga trong khuôn khổ BRICS, đồng thời thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ duy trì quan hệ quốc phòng và kinh tế gần gũi với Nga.

Trong cuộc gặp ngày 11/9, ông Modi một lần nữa khẳng định đối thoại và ngoại giao là con đường cần thiết giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa bình.

Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp thiết bị quân sự quan trọng cho Ấn Độ, dù New Delhi đang tìm cách đa dạng hóa nguồn mua sắm quốc phòng.

Ấn Độ cũng tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga trong những năm gần đây, khiến năng lượng trở thành một trụ cột khác trong quan hệ hai nước. Nguồn cung này cũng giúp giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra.

Chuyến thăm gần nhất tới Ấn Độ của Tổng thống Putin vào tháng 12/2025. Đầu tháng này, ông đã gặp ông Modi tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan.

BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn và các nước đang phát triển. Tên gọi BRICS xuất phát từ các thành viên sáng lập năm 2006 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nước gia nhập không lâu sau đó. Từ đó đến nay, nhóm đã mở rộng lên 11 thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9.