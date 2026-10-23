Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều 23/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể (KTTT) do đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Quảng Ninh về công tác phát triển KTTT, hợp tác xã (HTX).

Đoàn kiểm tra mô hình của HTX Dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp Toàn Phú.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX được thành phố Quảng Ninh quan tâm triển khai. Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn.

Các hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác hướng dẫn các HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ, nguồn vốn tín dụng, đất đai được thực hiện.

Đoàn kiểm tra mô hình của HTX Sản xuất sản phẩm tái chế dịch vụ tổng hợp Greenlife.

Qua đó, KTTT, HTX tiếp tục duy trì hoạt động, có bước phát triển về số lượng, số HTX thành lập mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2026. Đến ngày 30/9, thành phố có 1.194 HTX, 173 tổ hợp tác, bố trí tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các HTX, dư nợ cho vay đối với HTX đạt trên 15,2 tỷ đồng...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Quảng Ninh trong phát triển KTTT, HTX. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, cụ thể hoá chủ trương của cấp trên về KTTT, HTX; đẩy mạnh liên kết sản xuất quy mô lớn; tập trung vào nâng cao chất lượng các HTX nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cải thiện thu nhập cho thành viên, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; chú trọng xây dựng thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Đối với các kiến nghị của Quảng Ninh, Đoàn tiếp thu, nghiên cứu báo cáo với Trung ương để từng bước tháo gỡ.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát một số HTX trên địa bàn thành phố.