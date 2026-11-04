Tập huấn nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng chuyển đổi số trong HTX

Trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4/11), tại phường Hồng Gai, Liên minh HTX thành phố tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng giải pháp số trong sản xuất, kế toán và bán hàng cho cán bộ quản lý, kế toán, thành viên và người lao động tiêu biểu của các HTX trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến định hướng, chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026-2030; cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới; trang bị kỹ năng huy động vốn, quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh tại hội nghị tập huấn.

Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn ứng dụng phần mềm kế toán, quản lý sản xuất; sử dụng nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn điện tử và các nền tảng số trong quản trị HTX; thực hành kỹ năng livestream bán hàng, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu trực tuyến.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên còn được tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại một số HTX điển hình, mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố.