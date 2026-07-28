Tiêu chuẩn lựa chọn nơi ở thay đổi dẫn lối người mua nhà tới Vinhomes Global Gate Hạ Long

Nếu trước đây, vị trí và kỳ vọng tăng giá là tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn bất động sản, thì ngày nay người mua ngày càng đặt sức khỏe, môi trường sống, giáo dục và chất lượng cộng đồng lên trước. Sự dịch chuyển này cũng là chủ đề được các chuyên gia và khách mời chia sẻ tại Global Living Talk “Lựa chọn một nơi để sống, giá trị nào thực sự quan trọng?”, diễn ra ngày 25/7, qua đó lý giải sức hút của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Sức khỏe, trải nghiệm và chất lượng cộng đồng trở thành những giá trị được ưu tiên

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn người mua thay đổi cách định nghĩa về giá trị của một nơi an cư. Trước đây, quyết định xuống tiền chủ yếu dựa trên vị trí và kỳ vọng tăng giá. Nhưng hiện nay, những tiêu chí gắn với chất lượng sống ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bất động sản HD Homes, sau đại dịch Covid-19, người mua không chỉ quan tâm đến một căn nhà mà hướng tới môi trường sống toàn diện, nơi mọi thành viên trong gia đình đều có điều kiện phát triển lâu dài.

Để lý giải sự thay đổi này, bà Trâm ví nhu cầu về nhà ở cũng giống như hành trình nâng cấp trong tiêu dùng. Nếu trước đây con người chỉ cần “ăn no”, sau đó là “ăn ngon”, thì hiện nay ưu tiên đã chuyển sang “ăn chất” (sạch và bổ dưỡng).

Với bất động sản cũng vậy, khi mức sống được nâng lên, người mua không chỉ quan tâm đến diện tích hay vị trí, mà còn chú trọng môi trường sống, không gian xanh, tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm mỗi ngày.

Không gian ven biển và môi trường sống trong lành là những giá trị được nhiều gia đình quan tâm.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua lựa chọn của nhiều khách hàng. Là chủ nhân một căn biệt thự tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, bà Ngô Thị Dung cho biết gia đình gần như đưa ra quyết định ngay sau khi tìm hiểu dự án.

“Điều thuyết phục chúng tôi không chỉ là không gian ven biển khoáng đạt hay không khí trong lành, mà còn là hệ sinh thái được quy hoạch đồng bộ, nơi con trẻ có môi trường học tập tốt, người lớn tuổi được chăm sóc, còn cả gia đình đều có không gian tận hưởng cuộc sống”, bà chia sẻ.

Những lựa chọn như vậy cho thấy người mua đang đánh giá bất động sản theo một hệ quy chiếu hoàn toàn mới. Giá trị của ngôi nhà không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm mà còn ở chất lượng cuộc sống mà dự án có thể mang lại trong nhiều năm tới.

Hệ sinh thái sống toàn diện tạo giá trị bền vững cho Vinhomes Global Gate Hạ Long

Định hướng phát triển của Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng đi theo xu hướng đó. Thay vì phát triển các tiện ích riêng lẻ, siêu đô thị quy mô hơn 6.200ha được quy hoạch như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể học tập, làm việc, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống trong cùng một không gian.

Sở hữu hơn 2.500ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, Vinhomes Global Gate Hạ Long tạo điều kiện để cư dân duy trì lối sống cân bằng và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Song hành cùng không gian sống, hạ tầng giáo dục đẳng cấp là tiêu chí then chốt được các gia đình đặt lên bàn cân khi tìm kiếm nơi an cư dài hạn. Với Làng Đại học quy mô 200ha quy tụ 7 trường đại học quốc tế, siêu đô thị dự kiến hình thành cộng đồng tri thức với hơn 30.000 người, tạo dựng môi trường học tập và phát triển lâu dài cho thế hệ trẻ. Đây cũng là bảo chứng đắt giá khiến bà Ngô Thị Dung yên tâm khi quyết định gửi gắm tương lai gia đình tại đây.

Làng Đại học được kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng tri thức, tạo nền tảng cho giá trị phát triển lâu dài của siêu đô thị.

Không chỉ hướng đến thế hệ trẻ, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn dành một không gian riêng cho người cao tuổi với đảo đô thị hưu trí Vin New Horizon quy mô 158ha. Được phát triển theo mô hình dưỡng lão cao cấp chuẩn quốc tế, Vin New Horizon tích hợp hệ thống chăm sóc sức khỏe và các không gian giáo dục, thư giãn, tạo điều kiện để thế hệ tuổi vàng tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời sau suốt nhiều chục năm cống hiến cho gia đình và xã hội.

Vin New Horizon mở ra một chân trời sống khỏe, thảnh thơi và hạnh phúc cho thế hệ tuổi vàng.

Hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và thể thao, vui chơi giải trí quy mô lớn, với VinWonders 81ha, 2 Vincom Mega Mall, Outlet hàng hiệu, Wonder Theatre 3.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950ha, Công viên câu cá rừng ngập mặn 800ha lớn nhất thế giới… tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống của cư dân. Chính sự cộng hưởng giữa các giá trị này tạo nên một siêu đô thị vận hành độc lập, giúp nâng tầm chất lượng sống cư dân và củng cố giá trị bất động sản theo thời gian.

Tiếp nối sức hút của các khu thấp tầng, chủ đầu tư đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho dòng căn hộ cao tầng đến hết ngày 31/8/2026. Theo đó, khách hàng có thể vay tới 70% giá trị căn hộ và hưởng lãi suất 0% từ 18 đến 60 tháng (theo điều kiện chương trình), qua đó chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư bên vịnh di sản.

“Bên cạnh chính sách bán hàng hấp dẫn, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu những lợi thế mà thị trường đang tìm kiếm, từ quy hoạch đồng bộ, hệ sinh thái hoàn chỉnh đến chất lượng sống cho nhiều thế hệ. Đây là những yếu tố không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo nền tảng để bất động sản gia tăng giá trị trong dài hạn”, bà Đỗ Thị Ngọc Trâm nhấn mạnh.