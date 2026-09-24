Siêu đô thị bên vịnh Hạ Long khép kín chu trình học tập - lập nghiệp - an cư để giữ chân người trẻ

Một thành phố có sức hút lâu dài khi người trẻ tìm thấy cả cơ hội nghề nghiệp lẫn nơi xây dựng mái ấm. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, trong khi quy hoạch đại học, trung tâm nghiên cứu và văn phòng liền mạch mở ra triển vọng lập nghiệp cho giới trẻ, thì sản phẩm nhà phố liền kề 60m² với tài chính vừa tầm, công năng linh hoạt mang đến lựa chọn an cư dài lâu bên vịnh di sản.

Đưa giảng đường và doanh nghiệp về nội khu, mở ra cơ hội lập nghiệp ngay gần nhà

Nghiên cứu về các khu đô thị đổi mới sáng tạo của Viện Brookings (Mỹ) chỉ ra rằng: Việc tích hợp các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong những không gian gắn kết chặt chẽ sẽ thúc đẩy chuyển giao tri thức và đưa ý tưởng vào ứng dụng thực tiễn. Các mô hình thành công tại Boston, Philadelphia (Mỹ) hay One-North (Singapore) đều cho thấy tri thức cần một điểm tiếp nối liền mạch ngay sau cổng trường. Người học cần doanh nghiệp để thực hành nghề nghiệp; doanh nghiệp cần nguồn nhân lực tại chỗ và môi trường nghiên cứu chuyên sâu.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, mô hình này được hiện thực hóa bài bản ngay từ khâu quy hoạch. Tâm điểm là Làng Đại học quy mô 189ha quy tụ 15 trường đại học hàng đầu về khoa học, công nghệ. Kế cận là Công viên Tri thức Toàn cầu - không gian giao lưu học thuật và thử nghiệm ứng dụng liên ngành. Hoàn thiện mắt xích việc làm là tổ hợp văn phòng với diện tích sàn lên tới gần 2 triệu m², mở ra không gian làm việc hiện đại cho các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái giáo dục và văn phòng kết nối chặt chẽ tạo bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho người trẻ.

Khi từng cấu phần đi vào vận hành, nhu cầu nhân sự có thể hình thành ở nhiều nhóm: Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, công nghệ và vận hành dịch vụ. Với một gia đình trẻ, sức hút của hệ sinh thái ấy nằm ở khả năng cùng phát triển sự nghiệp tại một khu vực, đồng thời xây dựng đời sống ổn định quanh nơi mình lựa chọn.

Câu chuyện vì thế đi xa hơn một địa chỉ làm việc. Những mối quan hệ nghề nghiệp, các cơ hội học hỏi và mạng lưới cộng đồng có thể tiếp tục mở rộng theo thời gian. Người trẻ có thêm lý do để ở lại, còn thành phố có thêm những cư dân gắn bó bằng công việc, gia đình và kế hoạch lâu dài.

Nhà phố liền kề 60m²: Lời giải an cư, khởi nghiệp vừa tầm tích lũy cho người trẻ

Khi cơ hội nghề nghiệp đã rộng mở, nhu cầu an cư trở thành yếu tố quyết định để người trẻ gắn bó lâu dài. Với thế hệ trí thức trẻ, kỹ sư hay các bạn trẻ dự định khởi nghiệp, căn nhà đầu tiên lý tưởng phải vừa vặn với khả năng tích lũy ban đầu, vừa sở hữu biên độ công năng linh hoạt để đồng hành cùng các cột mốc tương lai. Dòng nhà phố liền kề 60m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được “may đo” để đón đầu đúng nhu cầu ấy.

Sở hữu diện tích đất gọn gàng 60m², căn nhà được tối ưu hóa kiến trúc để đạt tới 190m² sàn sử dụng. Thiết kế thông minh với mặt tiền rộng 5m và chiều cao tầng 1 đạt tới 4,2m tạo nên không gian khoáng đạt, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió biển trong lành. Quy mô này cho phép gia chủ dễ dàng phân bổ công năng: Tầng trệt phục vụ khu vực sinh hoạt chung hoặc góc làm việc sáng tạo (home office), trong khi các tầng trên là không gian nghỉ ngơi riêng tư, tiện nghi.

Với người làm nghề sáng tạo hoặc công việc có thể xử lý tại nhà, một góc làm việc tách biệt giúp duy trì sự tập trung. Khi con lớn lên, cách sử dụng các phòng tiếp tục được điều chỉnh theo nhịp trưởng thành của tổ ấm.

Mặt tiền 5m cùng tầng 1 cao 4,2m mở ra nhiều không gian để kết nối hài hòa nơi ở và làm việc.

Giá trị sống của căn nhà còn được mở rộng nhờ khoảng sân vườn riêng sâu tới 2m. Khoảng đệm xanh này mang lại góc thư thái để gia chủ đọc sách, thưởng trà hay chăm sóc cây cối sau giờ làm việc bận rộn.

Đặc biệt, các dãy nhà phố liền kề 60m² tọa lạc trên các trục đại lộ rộng tới 20,5m. Đây là lợi thế lớn mở thêm tiềm năng kết hợp giữa ở và kinh doanh. Chủ nhân có thể thử sức với các mô hình văn phòng đại diện, phòng tranh, quán cà phê hay cửa hàng dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân tri thức, sinh viên và chuyên gia làm việc kề bên.

Thiết kế đa năng giúp nhà phố 60m² linh hoạt chuyển đổi công năng qua từng chặng đường sống của các gia đình.

Sự gắn kết bền vững của cư dân với một đô thị luôn khởi nguồn từ những bước đi thực tế: Sở hữu một công việc nhiều tiềm năng, một mái ấm vừa vặn và một môi trường phát triển toàn diện. Bằng việc khép kín chu trình từ giáo dục, việc làm tại chỗ đến nhà ở đa công năng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang trở thành bến đỗ lý tưởng, nơi người trẻ an tâm khởi đầu sự nghiệp và xây dựng tương lai thịnh vượng bên vịnh di sản.