Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga

Chiều 7/9, theo giờ địa phương, tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga luôn đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước. Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã trở thành tổ chức xã hội đại diện cho quyền lợi của bà con, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của bà con. Bà con tin tưởng chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, hợp tác giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; thương mại được mở rộng; du lịch, giao lưu nhân dân được duy trì; nhiều dự án hợp tác lớn mang tính biểu tượng đã được ký kết.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga; khẳng định đây là dịp quý báu để bà con ở xa Tổ quốc được bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự gắn bó sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và quê hương. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga rất phấn khởi khi thấy Đảng và Nhà nước tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, không chỉ củng cố các nền tảng hợp tác truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới; mong muốn ngày càng trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình phát triển quan hệ Việt-Nga, lực lượng kết nối, kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời là cầu nối để bà con gắn bó, đoàn kết; cộng đồng người Việt luôn hướng về quê hương, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; các hội đoàn của người Việt tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước thông qua nhiều hoạt động... Những hoạt động đó đã thắt chặt sợi dây gắn kết đồng bào ta tại Nga với Tổ quốc và cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thông báo với bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển cao với chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên, thúc đẩy phát triển mọi mặt để trở thành nước có thu nhập cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng có chất lượng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW, chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại; xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc.

Các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga, với kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ và mạng lưới hợp tác quý báu của mình, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học tập, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập với thế giới, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Nga trong thế kỷ XXI bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kết nối doanh nghiệp hai nước; góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga.

Đối với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; nỗ lực hơn nữa để triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Công tác cộng đồng cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của bà con, các tổ chức hội đoàn; làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.