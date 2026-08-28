Tổng Bí thư Tô Lâm với Quảng Ninh trong dấu mốc mới

Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt cho chặng đường phát triển và những định hướng lớn của thành phố trẻ trong giai đoạn mới. Dấu mốc thành lập thành phố không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn đặt ra những yêu cầu, trọng trách mới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư đã gửi niềm tin về vùng đất truyền thống, anh hùng, sáng tạo: “Mỗi khi lịch sử giao nhiệm vụ, người Quảng Ninh đều đoàn kết, vượt lên”.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã ghi lại một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh: