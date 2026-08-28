Tổng Bí thư Tô Lâm với Quảng Ninh trong dấu mốc mới

Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt cho chặng đường phát triển và những định hướng lớn của thành phố trẻ trong giai đoạn mới. Dấu mốc thành lập thành phố không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn đặt ra những yêu cầu, trọng trách mới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư đã gửi niềm tin về vùng đất truyền thống, anh hùng, sáng tạo: “Mỗi khi lịch sử giao nhiệm vụ, người Quảng Ninh đều đoàn kết, vượt lên”.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã ghi lại một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh:

Các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Đại biểu là các thế hệ lãnh đạo Quảng Ninh tự hào được chứng kiến sự kiện lịch sử, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố sau nhiều thập kỷ nỗ lực xây dựng và phát triển.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đi tham quan triển lãm Quy hoạch thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giới thiệu quy hoạch và định hướng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan không gian triển lãm công nghệ được trưng bày tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội.