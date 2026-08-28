Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh

Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Lễ công bố.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đại sứ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các địa phương nước ngoài có quan hệ mật thiết, kết nghĩa với Quảng Ninh.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh cho lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, dự buổi lễ có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cán bộ tiền khởi nghĩa, các tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân trên địa bàn tỉnh; đại diện trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh được chính thức thành lập từ ngày 01/9/2026.

Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp với thành phố Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn; Biển Đông và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27 km2; quy mô dân số 1.523.400 người; có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển. Địa thế ấy làm nên một cửa ngõ giao thương. Đồng thời tạo thành phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963, các thế hệ cán bộ và Nhân dân đã chung sức biến một vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh thành một địa bàn năng động. Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong đổi mới tư duy và phương thức phát triển. Hạ tầng giao thông có bước tiến mạnh. Không gian đô thị được mở rộng. Du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển ngày càng phát triển. Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thành quả hôm nay là kết tinh của lịch sử, là công sức của nhiều thế hệ, là ý chí, khát vọng và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người Quảng Ninh. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố là mốc son quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển của Quảng Ninh. Từ hôm nay, Quảng Ninh mang một tên gọi đô thị mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân, trước đất nước.

Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Quốc và thế giới. Là điểm giao thoa của các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông, các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Quảng Ninh cũng là một trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ của khu vực phía Bắc. Than đã làm nên một phần lịch sử của Quảng Ninh. Nhưng tương lai của Quảng Ninh không chỉ có than. Quảng Ninh phải đi lên từ than, vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.

Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên, là tài sản vô giá của quốc gia và nhân loại. Yên Tử là cội nguồn tâm linh, là không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hệ thống cửa khẩu, cảng biển, sân bay và đường cao tốc tạo cho Quảng Ninh năng lực kết nối hiếm có. Nếu biết tổ chức tốt, những lợi thế ấy sẽ hợp thành sức mạnh mới. Một sức mạnh không chỉ cho Quảng Ninh, mà còn cho vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc, cho cả nước.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của Nhân dân phải tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm Quy hoạch thành phố Quảng Ninh.

Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Bộ máy phải tinh gọn. Hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm. Phân cấp phải rõ. Trách nhiệm phải cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới. Dám thí điểm. Dám chịu trách nhiệm. Dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm Quy hoạch thành phố Quảng Ninh.

Thứ hai, xác lập mô hình tăng trưởng mới; phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh". Cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược. Phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả. Mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới. Chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là nguyên tắc xuyên suốt.

Thứ ba, tổ chức tốt không gian đô thị; phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống. Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hạ tầng số, năng lượng, cấp nước, xử lý chất thải, y tế và giáo dục phải đồng bộ. Phát triển đô thị nhưng không để mất bản sắc. Mở rộng không gian nhưng không để chia cắt cộng đồng. Thu hút đầu tư nhưng không để Nhân dân đứng ngoài quá trình phát triển. Phải giữ màu xanh của Hạ Long. Giữ linh khí của Yên Tử. Giữ vẻ đẹp của Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu và các vùng văn hóa đặc sắc. Bảo tồn di sản phải gắn với sinh kế của người dân. Phát triển du lịch phải chuyên nghiệp, văn minh và có trách nhiệm. Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản phải trở thành những động lực mới.

Quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động. Xây dựng con người Quảng Ninh khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, có khát vọng. Một thành phố mạnh trước hết phải là thành phố của những con người mạnh.

Thứ tư, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ chắc chắn biên giới, biển, đảo; mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế phải luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Mỗi quy hoạch, mỗi công trình, mỗi dự án lớn đều phải tính đến yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống. Bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế. Kết nối thị trường, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực. Hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn. Mỗi khi lịch sử giao nhiệm vụ, người Quảng Ninh đều đoàn kết để vượt lên. Hôm nay, lịch sử trao một cơ hội mới. Cơ hội lớn. Trách nhiệm nặng nề. Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm". Giữ vững đoàn kết. Nuôi dưỡng khát vọng. Dám nghĩ lớn. Dám hành động. Biến tiềm năng thành nguồn lực. Biến lợi thế thành sức cạnh tranh. Biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai phá, kiến tạo bờ cõi; trân trọng ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước và bạn bè quốc tế đã quan tâm, dành tình cảm to lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố. Đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo Quảng Ninh qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, dày công đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Thành phố hôm nay.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí cũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn các Anh hùng lao động, đội ngũ doanh nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đội ngũ công nhân, người nông dân, văn nghệ sĩ, trí thức; các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân; những người Quảng Ninh đang sinh sống, học tập công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, và lĩnh hội, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh quyết tâm đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của dân tộc.