Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026

Sáng 30/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2026 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2026 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kết quả sơ bộ của tổng điều tra kinh tế năm 2026, toàn tỉnh đã thu thập thông tin hơn 82.000 đơn vị điều tra. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phản ánh tương đối đầy đủ bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 9.601 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (tăng 1,6% so với năm 2024 và tăng 28,4% so với năm 2020). Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tới 66,7% so với năm 2020. Tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp đạt hơn 280.000 người (tăng 7,3% so với năm 2024 và tăng 18,1% so với năm 2020) cho thấy sức phục hồi và mở rộng sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Ở khu vực kinh tế cá thể ghi nhận hơn 70.500 cơ sở sản xuất kinh doanh (giảm 3,31% so với năm 2020), lao động cũng giảm nhẹ, phản ánh xu hướng dịch chuyển lao động sang khu vực doanh nghiệp và yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.



Quy mô lao động bình quân trên một đơn vị điều tra tăng từ 4,7 người (năm 2020) lên gần 5,2 người (năm 2025), cho thấy chất lượng và quy mô hoạt động của các đơn vị kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai rút ngắn hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu và nhiều khó khăn phát sinh, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành toàn diện các nội dung của cuộc tổng điều tra, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra; kết quả xếp loại chung của tỉnh đạt loại giỏi.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Đối với điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai đúng tiến độ theo hướng dẫn của Trung ương. Toàn tỉnh thực hiện điều tra đối với 739 cơ sở, gồm 309 cơ sở hành chính và 430 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 15/5/2026, 100% số phiếu điều tra được cập nhật trên hệ thống, được Trung ương phê duyệt và nghiệm thu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Nội dung điều tra tập trung thu thập thông tin về tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ CBCCVC; cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; tình hình tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả điều tra là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, điều kiện hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị công trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương chia sẻ những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với 2 cuộc tổng điều tra.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên, giám sát viên và các đơn vị cung cấp thông tin. Dữ liệu thu thập được là nguồn thông tin nền tảng phục vụ công tác thống kê, quản lý, điều hành, hoạch định chính sách và xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhìn thẳng vào những con số để đánh giá sự tăng trưởng thực chất. Đơn cử như với chất lượng doanh nghiệp, không chỉ nhìn vào số lượng thành lập mới mà phải tính toán số doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ thị trường và số lao động thực tế được đảm bảo tiền lương, bảo hiểm; cần kiên quyết đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức loại C đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước nợ thuế hoặc nợ BHXH của người lao động.

Sau điều tra, cần phân tích làm sạch số liệu để chuyển sang quản trị số. Những chủ thể kinh tế không phát triển được, gây thâm hụt tài sản quốc gia thì phải xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và tiến hành cơ cấu lại. Đội ngũ thống kê cơ sở cũng phải thay đổi phương pháp làm việc, phải bám sát địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương đảm bảo con số tăng trưởng chính xác. Kết quả của 2 cuộc điều tra giúp các địa phương tự tin hơn trong việc hoạch định chiến lược phát triển dựa trên nguồn lực thực tế của mình.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 được nhận Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.