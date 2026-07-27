Trao 66 suất quà tri ân người có công với cách mạng tại phường Hà Lầm

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2026), ngày 27/7, phường Hà Lầm phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Chương trình trao tặng 66 suất quà cho người có công, thân nhân gia đình người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phường Hà Lầm phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trao quà cho người có công, thân nhân gia đình người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, qua đó góp phần sẻ chia, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Chương trình cũng lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hiện phường Hà Lầm có 661 người có công và thân nhân gia đình người có công với cách mạng. Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và của tỉnh, địa phương tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ được duy trì thường xuyên, góp phần thể hiện đạo lý tri ân và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.