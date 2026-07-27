Thế hệ trẻ tri ân

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua những hoạt động thiết thực, ĐVTN không chỉ thể hiện lòng tri ân mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Đoàn thanh niên phường Tuần Châu tổ chức chương trình nói chuyện "Tiếp lửa truyền thống".

Hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), tuổi trẻ Quảng Ninh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Nổi bật là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tổ chức lễ thắp nến tri ân... Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn còn chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua những hành trình về địa chỉ đỏ, các buổi sinh hoạt chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

Hưởng ứng Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” do Trung ương Đoàn phát động, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng sưu tầm, ghi chép những ký ức, câu chuyện, hiện vật của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử. Những tư liệu quý giá ấy giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

ĐVTN phường Yên Tử tổ chức “Bữa cơm tri ân” cùng người có công.

Tại phường Yên Tử, Đoàn thanh niên phường đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, trong đó có thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh nhà ở, khuôn viên gia đình người có công. Đặc biệt, Đoàn phường đã tổ chức chương trình gặp gỡ, nghe ông Nguyễn Sĩ Tiến (hiện sinh sống tại tổ 3, khu Bạch Đằng) là cựu chiến binh, thương binh hạng 4/4, từng là chiến sĩ pháo thủ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ vịnh Hạ Long trong cuộc chiến đấu chống đợt đánh phá của đế quốc Mỹ ngày 5/8/1964, kể về những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ và khó khăn. Những câu chuyện chân thực về một thời bom đạn, về lòng quả cảm và tinh thần quyết chiến, quyết thắng giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Bên cạnh đó, “Bữa cơm tri ân” đầm ấm, nơi những món ăn giản dị trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. Cùng ngồi bên mâm cơm, sẻ chia những câu chuyện, ĐVTN đã có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và cống hiến, tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từ tháng 9/2025, Tỉnh Đoàn vận động nguồn lực xã hội hóa triển khai dự án “Phục dựng 1.000 bức ảnh "Thời hoa lửa"” trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ góp phần lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu mà còn là cách để thế hệ trẻ hôm nay tiếp cận lịch sử bằng những câu chuyện, hình ảnh chân thực, qua đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Với quyết tâm cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đoàn Thanh niên các xã, phường, đặc khu huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hoạt động góp phần hỗ trợ quá trình xác định danh tính liệt sĩ, đưa thêm những người con đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương, phần nào xoa dịu nỗi đau và sự mong mỏi của thân nhân.

Mạch nguồn tri ân cứ thế được tiếp nối vào mỗi dịp tháng 7, qua những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cấp bộ Đoàn triển khai thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng nghĩa tình của tuổi trẻ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì quê hương, đất nước.