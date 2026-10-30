Từ kết nối Indonesia đến thị trường du lịch Halal

Quảng Ninh có tiềm năng phát triển du lịch Halal và hấp dẫn du khách Indonesia. Đó là nhận định của đại diện Hiệp hội Lữ hành Halal Indonesia tại Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026, diễn ra sáng 30/10. Đại diện hiệp hội cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu khả năng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch để đưa khách đến Quảng Ninh. Từ sự quan tâm của đối tác đến việc hình thành các chương trình du lịch thực tế, những vấn đề về kết nối lữ hành, đường bay và dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo đang được đặt ra như thế nào?