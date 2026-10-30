Quảng Ninh thúc đẩy cơ hội hợp tác tại Hội nghị gặp gỡ Indonesia 2026

Sáng 30/10, tại TP Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị gặp gỡ Indonesia 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: Với vị trí chiến lược tại vùng Đông Bắc Việt Nam, thành phố Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương quan trọng, có hệ thống giao thông liên kết đồng bộ, cùng với tiềm năng, thế mạnh. Thông qua hội nghị gặp gỡ Indonesia 2026, Quảng Ninh mong muốn cùng các đối tác Indonesia chuyển những tiềm năng và thiện chí hợp tác thành dự án, sản phẩm và kết quả cụ thể, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch; kinh tế số, đô thị thông minh và kinh tế tuần hoàn; kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, logistics và kết nối thương mại; du lịch, trong đó có du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo, cùng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định thành phố Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy trình, chủ động cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật; sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện để doanh nghiệp Indonesia khảo sát cơ hội, kết nối đối tác và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững.

Hội nghị không chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin, mà mở ra các đầu mối hợp tác rõ ràng, những chương trình kết nối thường xuyên và các sáng kiến có khả năng triển khai.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Tổ chức hội nghị gặp gỡ Indonesia tại thành phố Quảng Ninh, địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2026, thể hiện quyết tâm cao đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia đi vào chiều sâu, lan tỏa từ cấp quốc gia tới địa phương, từ định hướng chính sách tới hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân, với những kết quả tích cực và cụ thể.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đã định hướng các nội dung để hội nghị cùng đánh giá và phối hợp triển khai. Trong đó, tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, định hướng lớn của nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia, đưa hợp tác Việt Nam - Indonesia trở thành một mô hình hợp tác kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng chung; củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống thông qua tăng cường gắn kết về hạ tầng, thương mại và đầu tư; cùng bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, xây dựng mạng lưới tri thức bền vững giữa các trường đại học của Việt Nam và Indonesia, phát huy sức mạnh của công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia chia sẻ tại 2 phiên thảo luận gồm: Thương mại, đầu tư và hạ tầng trong kỷ nguyên số và xanh: Định hình tương lai phát triển bền vững; Cùng kiến tạo tương lai: Liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal toàn diện. Hai phiên thảo luận đã mang đến nhiều góc nhìn, sáng kiến và đề xuất thiết thực, mở ra những hướng kết nối cụ thể trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Những kết quả trao đổi hôm nay là cơ sở quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp và đối tác hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 là dịp để các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, hướng tới triển khai các chương trình, dự án cụ thể và hiệu quả.

Các đại biểu tham quan gian hàng của doanh nghiệp Quảng Ninh tại hội nghị.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026, UBND thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia năm 2026.