Indonesia bắt giữ 3 tướng cảnh sát nghi nghe lén Tổng thống Prabowo

Ngày 3/11, cảnh sát Indonesia thông báo đã tạm giam 3 tướng lĩnh cảnh sát cấp cao bị nghi chỉ đạo nghe lén trái phép các cuộc liên lạc qua điện thoại của Tổng thống Prabowo Subianto cùng hàng chục quan chức và nhân vật có ảnh hưởng khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 3/11 ở thủ đô Jakarta, ông Asep Safrudin, quan chức cảnh sát cấp cao đứng đầu Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra các nghi phạm về hành vi nghe lén thông tin liên lạc trái phép, truy cập hệ thống điện tử khi chưa được phép và xóa dữ liệu điện tử.

Ba nghi phạm gồm Chánh Văn phòng Tổng thống, Tướng Listyo Sigit Prabowo; người đứng đầu Vụ Pháp chế thuộc Cảnh sát quốc gia, Thiếu tướng Ahrie Sonta Nasution; và Thiếu tướng Eko Hadi Santoso, giảng viên cấp cao tại Học viện Giáo dục và Đào tạo Cảnh sát quốc gia. Cảnh sát hiện tạm giam cả ba người tại trại tạm giam thuộc trụ sở Cảnh sát quốc gia.

Theo ông Safrudin, các nghi phạm có dấu hiệu tổ chức nghe lén trái phép số điện thoại của Tổng thống Indonesia, các quan chức nhà nước, chính trị gia, nhân vật trong giới truyền thông, lãnh đạo cộng đồng, nhà hoạt động thuộc các tổ chức phi chính phủ và doanh nhân.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thẩm vấn 10 nhân chứng và 3 chuyên gia, đồng thời thu giữ 11 điện thoại di động, một máy tính bảng iPad và 4 thiết bị lưu trữ USB để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các hoạt động nghe lén trái phép diễn ra trong giai đoạn 2025-2026, khi ông Listyo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát quốc gia. Các nghi phạm bị cáo buộc chỉ đạo nghe lén mà không tuân thủ quy trình theo quy định của Cảnh sát quốc gia ban hành năm 2010.

Ông Safrudin cho biết các nghi phạm đã đưa nhiều số điện thoại vào Hệ thống Quản lý nghe lén hợp pháp (LIMS) mà không thực hiện bước xác minh theo quy định. Gần đây, những người này còn bị nghi chỉ đạo xóa các tệp dữ liệu chứa nội dung liên lạc thu thập qua hoạt động nghe lén nhằm che giấu chứng cứ và xóa dấu vết.

Giới chức Indonesia chưa công bố mục đích hoặc động cơ của hoạt động nghe lén, đồng thời khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Phát biểu tại một cuộc họp báo riêng tối 3/11 ở Jakarta, Bộ trưởng Điều phối phụ trách Pháp luật, Nhân quyền, Nhập cư và Cải huấn Yusril Ihza Mahendra cho biết các nhà điều tra chưa phát hiện dấu hiệu phản quốc trong vụ án liên quan ba sĩ quan cảnh sát cấp cao đang tại ngũ. Tuy nhiên, ông Mahendra nhấn mạnh nghe lén Tổng thống hoặc các bộ trưởng mà không rõ mục đích là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với bất kỳ quốc gia nào.

Theo ông Mahendra, cơ quan chức năng sẽ truy tố các nghi phạm theo Điều 258 Bộ luật Hình sự mới của Indonesia, quy định về hành vi nghe lén, ghi âm, chuyển hướng, sửa đổi, cản trở hoặc giám sát trái phép các thông tin liên lạc điện tử không công khai. Khung hình phạt cao nhất đối với tội danh này là 10 năm tù.

Ngoài ra, các nghi phạm còn đối mặt với cáo buộc vi phạm Điều 332 Bộ luật Hình sự, với mức án tối đa 6 năm tù, và Điều 32 Luật Thông tin và Giao dịch điện tử, liên quan hành vi sửa đổi, phá hủy, xóa, chuyển giao hoặc che giấu thông tin điện tử trái phép, với mức án tối đa 8 năm tù.

Kể từ khi nhậm chức ngày 20/10/2024, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, 75 tuổi, cựu tướng quân đội, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (2019-2024) và Chủ tịch đảng Gerindra, thúc đẩy cải cách bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và siết chặt kỷ luật hành chính. Là Tổng thống thứ 8 của Indonesia, kế nhiệm ông Joko Widodo, ông Prabowo chủ trương rà soát ngân sách, cắt giảm chi tiêu không cần thiết, nâng cao trách nhiệm công chức và tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Indonesia hiện cũng ưu tiên chống tham nhũng, giảm nghèo và tăng cường tự chủ về lương thực, năng lượng. Quá trình cải cách cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tăng cường giám sát các cơ quan công quyền, đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật.