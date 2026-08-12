Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: “Từ niềm tự hào lịch sử đến khát vọng về một thành phố Quảng Ninh phát triển mới”

Phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 12/8 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, không chỉ bày tỏ sự đồng tình, trân trọng trước quyết định có ý nghĩa lịch sử đối với địa phương, mà còn gửi gắm trong đó niềm tự hào, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và những cam kết mạnh mẽ về một chặng đường phát triển mới của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội.

Phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà khơi dậy chiều sâu lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Quảng Ninh. Nhấn mạnh Quảng Ninh là vùng đất anh hùng gắn với những chiến công trên dòng Bạch Đằng; là nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, nơi Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật tại Yên Tử; đồng thời là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, đến dấu mốc thành lập tỉnh Quảng Ninh năm 1963…, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là một sự điều chỉnh về địa giới hay tổ chức đơn vị hành chính, đây là sự tiếp nối của một hành trình lịch sử, từ quá trình hình thành tỉnh Quảng Ninh đến bước chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu nhấn mạnh vị trí chiến lược của Quảng Ninh khi địa phương có cả biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, là “phên giậu” phía Đông Bắc của Tổ quốc, cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối kết nối vùng và giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với Hà Nội, Hải Phòng. Cùng với đó, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Theo đại biểu, Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh nếu được Quốc hội thông qua, trước hết là sự ghi nhận những cống hiến, hy sinh, nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành và ủng hộ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính hay “danh xưng”, mà phải là sự thay đổi thực chất về triết lý phát triển và chất lượng cuộc sống. Đây cũng chính là thước đo quan trọng nhất của một mô hình phát triển mới. Một thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay những công trình lớn, mà trước hết phải được đo bằng chất lượng quản trị, môi trường sống, cơ hội phát triển và mức độ hạnh phúc của người dân.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 12/8.

Từ góc nhìn ấy, sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn: Mở ra không gian phát triển mới, mô hình quản trị mới và vị thế mới. Quảng Ninh không chỉ hướng tới trở thành một đô thị có quy mô lớn hơn mà phải trở thành một đô thị có chất lượng sống cao hơn, quản trị hiện đại hơn và phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, khẳng định Quảng Ninh xác định chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay khi trở thành thành phố; chủ động nhận diện những điểm nghẽn, những vấn đề mà một đô thị lớn có thể phải đối mặt và nghiêm túc tiếp thu các gợi ý, kiến nghị của đại biểu Quốc hội.

Nếu như giai đoạn trước, Quảng Ninh đã tạo dấu ấn bằng tư duy đổi mới, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển thì giai đoạn tiếp theo đòi hỏi địa phương phải nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị và năng lực kiến tạo phát triển. Đó là yêu cầu tất yếu khi Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển rộng hơn và đảm nhận vai trò lớn hơn trong vùng cũng như cả nước. Cam kết của Quảng Ninh được đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà khái quát từ chính những giá trị đã làm nên bản sắc của con người vùng Mỏ: “Kỷ luật - Đồng tâm - Hào sảng - Đoàn kết - Trí tuệ”.

Trên nền tảng đó, Quảng Ninh cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, bởi khi mô hình phát triển thay đổi, yêu cầu về quản trị cũng phải thay đổi tương ứng. Đáng chú ý, mục tiêu mà Quảng Ninh hướng tới được đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định không chỉ là một đô thị có quy mô lớn, mà là “đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc”. Trong đó, yếu tố xanh, văn minh, hiện đại phải được đặt song hành với việc giữ gìn bản sắc riêng của vùng đất lịch sử, văn hóa và công nghiệp mỏ.

Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt khi sở hữu vịnh Hạ Long, Yên Tử và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú; đồng thời có truyền thống công nghiệp, kinh tế biển và cửa khẩu. Vì vậy, bài toán phát triển của thành phố Quảng Ninh không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và phát triển, mà là tìm ra mô hình để các giá trị ấy bổ trợ cho nhau, tạo thành sức mạnh phát triển bền vững. Đại biểu đặc biệt nhấn mạnh, thành phố Quảng Ninh trong tương lai phải là nơi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển tốt hơn; có môi trường sống an toàn, xanh, sạch; có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và phát triển; đồng thời là một đô thị thân thiện, cởi mở với du khách, nhà đầu tư, bạn bè trong nước và quốc tế.