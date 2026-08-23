Quân khu 3 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Quảng Ninh

Ngày 23/8, Đoàn công tác Quân khu 3 do Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Đến chiều 23/8, toàn tỉnh đã di dời 107 hộ/375 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa lớn làm ngập 184,3ha lúa, hoa màu và gây sạt lở 38 điểm, tập trung tại nhiều địa bàn miền núi, ven biển. Một số điểm sạt lở có khối lượng đất đá lớn, từ 300-2.000m³. Nhiều khu vực xảy ra ngập cục bộ, cô lập hộ dân, cuốn trôi hoa màu và làm đổ cột điện.

Lực lượng chức năng đã tổ chức cảnh báo, chốt trực, di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó tại các điểm có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh Quảng Ninh huy động 818 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng, cùng 23 ô tô, 3 máy xúc và 3 máy đẩy để khắc phục hậu quả.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực Cửa khẩu Hoành Mô - nơi có gần 100m bờ kè bị sạt.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Bá Thịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến của bão và mưa lớn, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phân công rõ trách nhiệm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa do ảnh hưởng của bão, kịp thời cảnh báo đến từng tổ dân, khu phố và người dân để chủ động phòng tránh. Tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, nhất là khu vực bãi thải mỏ, dưới chân kè, sườn đồi, mái taluy...; đặc biệt lưu ý nguy cơ sạt, trượt do mưa đã kéo dài trong nhiều ngày.

Các địa phương tổ chức trực canh, cắm biển cảnh báo tại những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở; tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt cá, bơi lội tại các ngầm tràn, sông, suối khi có lũ. Đồng thời, chủ động ứng trực, sẵn sàng nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, nhất là tại các khu vực đô thị có nguy cơ ngập úng; tuyên truyền người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có gió mạnh, mưa lớn.

Ban CHQS phường Hà Tu hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Cùng với đó, tổ chức tuần tra, canh gác các vị trí xung yếu trên các tuyến đê, hồ chứa nước để kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ đầu các sự cố; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, địa phương tiếp tục di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngay sau khi bão đi qua, các lực lượng phối hợp với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt và sớm ổn định đời sống nhân dân.