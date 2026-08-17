Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2026

Ngày 17/8, Đoàn công tác của Quân khu 3 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Quảng Ninh năm 2026 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, quán triệt các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng và phân công nhiệm vụ phục vụ diễn tập; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện, nội dung diễn tập theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác chuẩn bị các nội dung thực hành, thực binh, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường và các điều kiện phục vụ diễn tập được triển khai theo kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, kiểm tra công tác xây dựng tuyến đường tại phường Hoành Bồ do Binh đoàn 19 thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất; tổ chức luyện tập, hiệp đồng, từng bước hoàn thiện các nội dung được giao. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ diễn tập cũng được quan tâm triển khai, góp phần bảo đảm tiến độ chung.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị diễn tập; yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung nhân lực, nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ diễn tập; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Đoàn công tác yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, thống nhất phương pháp, hành động thực hành cho đội ngũ cán bộ; tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ diễn tập cần được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tham gia các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch.