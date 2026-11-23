Gửi niềm tin vào "Trạm xanh cộng đồng"

Từ những cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh triển khai mô hình mới mang tên: “Trạm xanh cộng đồng” với kỳ vọng khơi dậy tinh thần chung tay của người dân, lan tỏa lối sống xanh và kết nối các nguồn lực vì môi trường.

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, từng bước lan tỏa ý thức sống xanh trong hội viên và cộng đồng. Từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Biến rác thành tiền”, ủ phân hữu cơ đến “Ngày Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn… đã tạo nền tảng để mô hình “Trạm xanh cộng đồng” tiếp tục được triển khai, đưa việc bảo vệ môi trường đến gần hơn với đời sống khu dân cư.

Chương trình tập huấn triển khai thí điểm mô hình "Trạm xanh cộng đồng" do Hội LHPN TP Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Cơ sở cung cấp.

Trước khi mô hình đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn với sự tham dự của 100 đại biểu là các bí thư chi bộ, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nòng cốt và thành viên mô hình trên địa bàn. Hội nghị không chỉ cập nhật chủ trương, quy định về bảo vệ môi trường mà còn giúp đại biểu nhận diện tác động của rác thải sinh hoạt, trang bị kỹ năng phân loại rác tại hộ gia đình. Đặc biệt, các đại biểu được hướng dẫn thực hành xử lý rác thực phẩm bằng men vi sinh để tạo phân bón chăm sóc cây trồng, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Mô hình “Trạm xanh cộng đồng” được Hội LHPN thành phố Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Hội, Mặt trận, chính quyền địa phương, hội viên phụ nữ và nhân dân trong bảo vệ môi trường, mở thêm cơ hội sinh kế cho phụ nữ yếu thế.

Bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Quảng Ninh cho biết, “Trạm xanh cộng đồng” vừa là điểm tiếp nhận, phân loại, tập kết rác tái chế, vừa là nơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Qua đó, mô hình thúc đẩy tái sử dụng, tiêu dùng xanh, hình thành thói quen coi rác tái chế là tài nguyên, đồng thời mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho phụ nữ yếu thế.

Từ mục tiêu đặt việc bảo vệ môi trường trong mối liên hệ với chăm lo đời sống, để nguồn lực được khơi dậy từ cộng đồng có thể góp phần hỗ trợ những người còn khó khăn, các cấp Hội LHPN thành phố Quảng Ninh mong muốn tinh thần đại đoàn kết ở khu dân cư được lan tỏa qua một công việc chung, gần gũi với đời sống của các hộ gia đình.

Qua việc triển khai mô hình này, đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt có thể phát huy vai trò vận động các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, tích cực tham gia và duy trì hoạt động của mô hình; hướng tới tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong việc huy động nguồn lực xã hội, cùng xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện với môi trường.

Mô hình “Trạm xanh cộng đồng” đầu tiên được triển khai thí điểm tại khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh.

Mô hình “Trạm xanh cộng đồng” được triển khai thí điểm đầu tiên tại khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai, nhằm tạo điểm thu gom rác tái chế thuận tiện, khuyến khích người dân phân loại rác ngay tại hộ gia đình. Gắn với phong trào “Biến rác thành tiền”, mô hình còn góp phần gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, việc ứng dụng mã QR để tích điểm tiêu dùng xanh, đổi quà từ sản phẩm tái chế tạo thêm động lực duy trì thói quen sống xanh.

Đây là mô hình thí điểm đầu tiên tại khu dân cư trên địa bàn thành phố, kết hợp bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ số và huy động nguồn lực xã hội. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực tiễn, Hội LHPN thành phố sẽ hoàn thiện mô hình, từng bước nhân rộng tại các địa bàn khác.