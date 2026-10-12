Đổi rác lấy quà - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Từng chai nhựa, vỏ lon, mảnh bìa carton hay những vật dụng tưởng như không còn giá trị được người dân gom lại, phân loại và mang đến các điểm “Đổi rác lấy quà”. Từ cách làm giản dị, các cấp Hội Phụ nữ ở Quảng Ninh đang đưa việc phân loại rác tại nguồn đến gần hơn với mỗi gia đình, từng bước hình thành thói quen sống xanh từ những việc rất nhỏ.

Một buổi sáng cuối tháng 9, khu vực gần Trung tâm Thương mại Cô Tô trở nên nhộn nhịp bởi những túi phế liệu được người dân mang đến. Lon bia, chai nhựa, bìa carton, sắt, nhôm, đồng, inox... được phân loại, cân hoặc đếm và quy đổi thành những phần quà thiết thực.

Chương trình “Đổi rác lấy quà - Cô Tô xanh” do Hội LHPN đặc khu Cô Tô tổ chức tháng 9/2026. Ảnh: Thu Báu

Chương trình “Đổi rác lấy quà - Cô Tô xanh” do Hội LHPN đặc khu Cô Tô tổ chức thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Những nhu yếu phẩm quen thuộc như gạo, đường, dầu ăn, nước mắm, mì chính, hạt nêm, mì tôm, bột giặt... trở thành phần thưởng cho những túi phế liệu được thu gom từ mỗi gia đình.

Chị Nguyễn Oanh Thu, khu phố Nam Hải, số phế liệu mang đến chương trình có giá trị quy đổi gần 1,5 triệu đồng. Đó là những vật dụng hỏng, đồ nhựa không còn sử dụng được chị thu gom, phân loại sau khi dọn dẹp lại nhà cửa.

Chị Thu chia sẻ: “Qua chương trình, tôi thấy những thứ tưởng như bỏ đi vẫn có thể mang lại giá trị, đồng thời giúp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn”.

Không chỉ người lớn, chương trình còn thu hút cả những người tham gia nhỏ tuổi. Hai chị em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Cô Tô, mang những lon bia, chai nhựa đã qua sử dụng đến đổi quà. Với các em, việc làm ấy vừa có thêm một món quà nhỏ, vừa là cách góp phần giữ gìn môi trường nơi mình sinh sống.

Còn tại phường Cao Xanh, chương trình “Đổi rác lấy quà” do Hội LHPN phường tổ chức cũng tạo được sức hút tương tự. Người mang túi chai nhựa, người gom vỏ lon, giấy bìa đã được phân loại từ trước. Những vật liệu có thể tái chế được cán bộ Hội tiếp nhận, kiểm tra, phân loại rồi quy đổi thành quà theo quy định.

Bà Nguyễn Thúy Duyên, hội viên phụ nữ khu 4A, phường Cao Xanh, cho biết: Những thứ trước đây mình thường bỏ đi, nếu biết phân loại và giữ lại thì vừa sạch nhà, vừa có thể tái chế. Quan trọng hơn là mình hình thành được thói quen và nhắc nhở con cháu cùng thực hiện.

Chương trình Đổi rác lấy quà của Hội LHPN phường Cao Xanh, tổ chức ngày 4/10/2026.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường Cao Xanh, cho biết: Điều Hội hướng tới là tạo sự thay đổi trong nhận thức và hành động của từng hội viên, từng gia đình. Chúng tôi muốn mỗi hội viên, mỗi gia đình bắt đầu từ những việc rất nhỏ như phân loại rác, giữ lại những vật liệu có thể tái chế, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Khi những việc làm ấy trở thành thói quen, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được duy trì lâu dài.

Điểm chung của các chương trình “Đổi rác lấy quà” đang diễn ra ở khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh là thay vì vận động chung chung về bảo vệ môi trường, người dân được trực tiếp thực hiện việc phân loại, thu gom và nhìn thấy giá trị của những thứ lâu nay thường bị xem là rác bỏ đi.

Từ một món quà nhỏ nhận về, điều được giữ lại lâu dài có thể chính là một thói quen xanh. Và khi những thói quen ấy được hình thành trong từng gia đình, lan ra khu dân cư, việc bảo vệ môi trường sẽ trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày.