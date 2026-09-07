Gỡ vướng về đất đai cho các hộ dân khu vực Cảng Bo

Nhiều năm qua, 10 hộ dân tại khu vực Cảng Bo, khu Đền Công, phường Uông Bí vẫn sinh sống ổn định, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những vướng mắc về nguồn gốc, quy hoạch và pháp lý đất đai khiến mong muốn được công nhận quyền sử dụng đất của người dân Cảng Bo kéo dài đến nay.

Theo phản ánh của các hộ dân, phần lớn diện tích đất tại đây do các hộ tự khai phá, sử dụng ổn định từ khoảng cuối năm 1990. Sau khi khai phá, người dân trồng cây, xây dựng nhà ở và duy trì cuộc sống ổn định qua nhiều năm. Một số gia đình đã nhiều lần đề nghị được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có cơ sở pháp lý rõ ràng, yên tâm sinh sống và bảo đảm quyền lợi về tài sản cho con cháu.

Gia đình bà Vũ Thị Lăn nhiều năm mong mỏi được hoàn thiện pháp lý đối với diện tích đất ﻿đang sử dụng.

Gia đình bà Vũ Thị Lăn là một trong những hộ có thời gian sinh sống lâu năm tại khu vực Cảng Bo, khu Đền Công. Gắn bó với mảnh đất này từ năm 1998, bà Lăn cho biết điều gia đình mong mỏi nhất hiện nay là những vướng mắc về thủ tục, pháp lý đất đai sớm được tháo gỡ.

“Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm, chỉ mong cơ quan chức năng xem xét cụ thể trường hợp của gia đình và có hướng giải quyết phù hợp. Nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi sẽ yên tâm hơn trong việc sử dụng, quản lý tài sản của gia đình” - bà Lăn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh cũng là một trong những hộ đầu tiên khai phá và sử dụng đất tại khu vực này. Theo ông Tỉnh, trong suốt quá trình sử dụng đất, người dân luôn mong muốn được làm rõ quyền lợi và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

“Đất ở khu này trước đây do người dân tự khai phá, bỏ công sức cải tạo và đã sử dụng qua nhiều năm. Chúng tôi mong cơ quan chức năng xem xét cả quá trình sử dụng đất để có hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân” - ông Tỉnh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh trao đổi với cán bộ chức năng về hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng đất của gia đình.

Theo người dân Cảng Bo, thời điểm các hộ bắt đầu đến khai phá, chính quyền địa phương cũng yêu cầu sử dụng đất đúng mục đích, không làm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt và khu vực nuôi trồng thủy sản. Khu vực này trước đây thuộc xã Điền Công, huyện Yên Hưng (cũ). Trong quá trình sử dụng, các hộ đã tự khai phá đất, trồng cây, làm nhà và sinh sống ổn định qua nhiều năm.

Được biết, trước đây việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực này gặp vướng mắc do chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, trong đó có liên quan đến quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Vì vậy, các hộ dân chưa đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, những quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đang tạo thêm cơ sở để xem xét đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, hành lang đường sắt, công trình công cộng và các khu vực cần bảo vệ khác. Tuy nhiên, việc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hay không vẫn cần căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng, hiện trạng đất và quy hoạch đối với từng trường hợp cụ thể.

Có hộ dân đã chuyển đi nơi khác sinh sống sau thời gian dài chờ giải quyết thủ tục đất đai.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Xây dựng - NN&MT phường Uông Bí, cho biết: UBND phường đã tiếp nhận thông tin và có văn bản hướng dẫn các hộ dân tập hợp, bổ sung những giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình sử dụng đất. Thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, các hộ dân đã hoàn thiện và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Hành chính công phường. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng và đối chiếu với quy hoạch, hành lang bảo vệ công trình.

Trên cơ sở hồ sơ của người dân và kết quả kiểm tra, từng trường hợp sẽ được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Việc người dân chủ động hoàn thiện hồ sơ sẽ góp phần làm rõ quá trình sử dụng đất, qua đó tạo cơ sở để cơ quan chức năng có hướng xử lý phù hợp đối với từng hộ dân tại khu vực Cảng Bo.