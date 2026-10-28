Vì sao người dùng ô tô điện VinFast khó quay lại xe xăng?

Xe điện VinFast đang trở thành người bạn đường thân thiết của hàng vạn gia đình Việt trên mọi nẻo đường Tổ quốc bởi chất lượng vận hành đáng tin cậy, công nghệ hiện đại và dịch vụ hỗ trợ chu đáo.

Không ngại đường xa với loạt tiện nghi tới từng thao tác

Với anh Phạm Văn Mậu tại TP.HCM, hơn 3 năm đồng hành cùng chiếc VinFast VF 8 và gần 100.000km lăn bánh là khoảng thời gian đủ để đánh giá một chiếc ô tô có thực sự đáng sở hữu. Từ những chuyến đi làm hằng ngày đến nhiều hành trình xuyên Việt cùng gia đình, chiếc SUV điện đã mang đến cho anh những trải nghiệm khiến việc quay lại sử dụng xe xăng trở nên kém hấp dẫn.

Điều anh Mậu đánh giá cao trước hết là cảm giác vận hành. Trên những cung đường dài, VF 8 mang lại sự đầm chắc, ổn định, trong khi khoang xe yên tĩnh và êm ái giúp các thành viên thoải mái trò chuyện, nghỉ ngơi. Với những chuyến đi kéo dài nhiều giờ, sự dễ chịu ấy tạo nên khác biệt rõ rệt.

Anh cũng hài lòng với các công nghệ hỗ trợ lái được trang bị trên VF 8. Trong đó, kiểm soát hành trình thích ứng giúp xe tự động điều chỉnh tốc độ, duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, giảm bớt thao tác ga, phanh khi di chuyển trên cao tốc.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường giúp người lái kiểm soát hướng di chuyển tốt hơn, còn cảnh báo điểm mù cung cấp thêm thông tin về những phương tiện ở khu vực khó quan sát khi chuyển làn.

Những tính năng này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên đi xa như anh Mậu. Sau nhiều giờ cầm lái, việc được công nghệ hỗ trợ trong các thao tác thường xuyên giúp tài xế giảm căng thẳng và duy trì sự tập trung tốt hơn.

Sự tiện lợi còn đến từ những tính năng tưởng chừng nhỏ nhưng được sử dụng mỗi ngày. Trợ lý ảo cho phép người lái điều khiển một số chức năng bằng giọng nói, hạn chế thao tác trên màn hình. Trong khi đó, khả năng bật điều hòa từ xa giúp làm mát khoang xe trước khi khởi hành, rất hữu ích trong những ngày nắng nóng.

Sau một thời gian dài làm quen với những tiện nghi ấy, người dùng dễ hình thành thói quen sử dụng và khó muốn từ bỏ.

Bài toán chi phí cũng góp phần tạo nên sức hút của xe điện. Chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp chủ xe VinFast tiết kiệm đáng kể tiền năng lượng. Với những khách hàng có tần suất di chuyển cao hoặc thường xuyên đi du lịch bằng ô tô, lợi ích tài chính tích lũy qua từng chuyến đi càng trở nên rõ rệt.

Trạm sạc lên tận đèo cao, hậu mãi được lòng chủ xe

Bên cạnh trải nghiệm lái, những dịch vụ đi kèm cũng là lý do khiến nhiều người dùng VinFast hài lòng sau nhiều năm sở hữu xe.

Với mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, việc tìm nơi nạp năng lượng đã thuận tiện hơn đáng kể. Các trạm sạc hiện diện tại khu dân cư, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và nhiều điểm dừng nghỉ. Chủ xe có thể tra cứu vị trí qua ứng dụng hoặc màn hình trên xe để chủ động sắp xếp lịch trình.

Đặc biệt, hạ tầng sạc còn vươn tới nhiều địa bàn xa trung tâm. Anh Nguyễn Xuân Giang, một chủ xe tại Hà Nội, cho biết các điểm sạc V-Green có cả trên những cung đường sát biên giới và tại khu vực Ngã ba Đông Dương.

Ngay trên đỉnh đèo Lò Xo, anh Giang còn bắt gặp hai trụ sạc công suất 60 kW và một trụ 120 kW. Sự hiện diện của các điểm sạc tại những khu vực địa hình hiểm trở giúp người dùng thêm tự tin khi đưa ô tô điện khám phá các cung đường mới.

Nếu hạ tầng sạc giúp chủ xe thuận tiện trên đường, dịch vụ hậu mãi lại tạo thêm sự yên tâm khi phương tiện cần chăm sóc.

Anh Lường Đình Chung, một chủ xe VinFast, từng chia sẻ bảng quyết toán sửa chữa với tổng chi phí tiền công và phụ tùng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ các hạng mục được xử lý theo chế độ bảo hành nên số tiền thực tế anh không phải thanh toán bất cứ khoản nào.

“Có vấn đề ở đâu thay đó, hóa đơn của bạn là 0 đồng”, anh Chung viết khi chia sẻ trải nghiệm của mình.

Chi phí bảo dưỡng cũng từng khiến thành viên Tora Nguyễn trong cộng đồng VF 9 bất ngờ. Khi đưa xe vào xưởng ở mốc 72.000km, anh chỉ phải trả hơn 600.000 đồng và còn được rửa xe miễn phí trước khi nhận lại phương tiện.

Đây là khoản chi khá dễ chịu khi so với mức bảo dưỡng có thể lên tới hàng chục triệu đồng của một số mẫu SUV cỡ lớn chạy xăng, dầu cùng phân khúc tại mốc tương tự.

Sự hỗ trợ của VinFast còn được duy trì qua tổng đài và dịch vụ cứu hộ 24/7. Khi gặp sự cố, khách hàng có thể liên hệ để được hướng dẫn và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giảm bớt những phiền toái khi phải tự tìm phương án xử lý.

Nhìn vào trải nghiệm của những chủ xe đã sử dụng phương tiện qua hàng chục nghìn kilomet, sức hấp dẫn của VinFast nằm ở những lợi ích được kiểm chứng trong cuộc sống hằng ngày. Cảm giác lái dễ chịu, công nghệ tiện nghi, chi phí vận hành thấp và dịch vụ hậu mãi thuận tiện khiến người dùng có thêm lý do để hài lòng với chiếc xe đang sở hữu, thay vì nghĩ đến việc quay lại xe xăng.

Box: Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11/2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.