Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương đã tổng hợp báo cáo, khảo sát thực tiễn, nghiên cứu chuyên đề, rà soát các văn kiện, bước đầu chuẩn bị tương đối đồng bộ hồ sơ của Đề án; các ý kiến đóng góp rất tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng và . Mục tiêu là phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền; đề xuất được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến trong giai đoạn mới.

Báo cáo sơ kết bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW, đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện 3 mục tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp từ Trung ương đến cơ sở trong phạm vi cả nước, nhất là từ sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy; làm rõ những chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, chất lượng phối hợp, hiệu lực tổ chức thực hiện, mức độ thụ hưởng của nhân dân và cả những vấn đề mới đặt ra. Nội dung nào chưa đạt, phải chỉ rõ khoảng cách so với yêu cầu, nguyên nhân và trách nhiệm.

5 điểm nghẽn mà Ban Tổ chức Trung ương nêu là có cơ sở, cần làm rõ phạm vi, mức độ, chủ thể và hệ quả của những điểm nghẽn đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về những định hướng lớn trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn.

Đến năm 2030, phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu sâu 7 nhóm vấn đề cốt lõi: Vận hành thực chất cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Chuẩn hóa chu trình xây dựng, ban hành, thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương. Đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ thực chất, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro; đẩy mạnh trong Đảng. Những nhóm vấn đề nêu trên phải hợp thành một hệ thống trực tiếp xử lý các điểm nghẽn đã chỉ ra.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cơ bản thống nhất với phương án xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nghị quyết mới chỉ xác lập về nguyên tắc, cơ chế cốt lõi của phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; không lặp lại những nghị quyết chuyên đề, không sa vào kỹ thuật; hoàn thiện những vấn đề cốt lõi của dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng tầm, rõ trọng tâm và khả thi.

Nghị quyết mới cần tập trung vào cách Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế chuyển những quyết sách thành kết quả; làm rõ nguyên tắc, trách nhiệm từ xây dựng chủ trương đến thể chế hóa, phân công, tổ chức thực hiện, kiểm tra, phản hồi và điều chỉnh. Nội hàm lãnh đạo, cầm quyền và quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, phải được diễn đạt chính xác, chặt chẽ, dễ thực hiện.

Đặt nghị quyết này trong một chỉnh thể thống nhất với các nghị quyết liên quan, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các nghị quyết; trong đó, là nền tảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là cách thức thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ phải bảo đảm đội ngũ có phẩm chất, năng lực, uy tín để đưa chủ trương, quyết sách vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án và các tài liệu bảo đảm đúng tiến độ, có chất lượng, có sức đổi mới, có tính khả thi để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân.

Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá; đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm khi nghị quyết ban hành có thể triển khai được ngay.