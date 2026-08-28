Quảng Ninh xét xử vụ án dân sự công ích đầu tiên

Sáng 28/8, TAND khu vực 1 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai” do VKSND khu vực 1 khởi kiện. Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn tỉnh được đưa ra xét xử theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh phiên tòa.

Vụ án liên quan đến hành vi xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại Km115+270 Quốc lộ 18, đường dẫn cầu Bãi Cháy, thuộc tổ 1, khu 4, phường Bãi Cháy của ông Đoàn Hữu T và bà Bùi Thị H.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, VKSND khu vực 1 đã rà soát các bản án có hiệu lực pháp luật và phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường bộ. Qua xác minh xác định, từ năm 2019, hộ ông T, bà H đã xây dựng tường bao trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại vị trí trên. VKSND khu vực 1 kiểm tra hiện trường, ghi nhận công trình vẫn giữ nguyên hiện trạng như thời điểm phát hiện vi phạm năm 2019. Các cơ quan chuyên môn xác định công trình nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 1 trình bày quan điểm tại phiên tòa.

Ngày 7/4/2026, VKSND khu vực 1 ban hành quyết định yêu cầu ông T, bà H chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả. Hết thời hạn theo quy định, các bị đơn chưa chấp hành và không có ý kiến trả lời. Sau khi VKSND khu vực 1 kiến nghị, UBND phường Bãi Cháy đề nghị Viện kiểm sát tiến hành khởi kiện để xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 15/7/2026, VKSND khu vực 1 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích, đề nghị TAND khu vực 1 buộc ông T, bà H phá dỡ công trình xây dựng trái phép thuộc phạm vi hành lang an toàn đường bộ cầu Bãi Cháy, trả lại đất cho UBND phường Bãi Cháy quản lý. Kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ của Tòa án xác định công trình gồm 3 bức tường xây bằng gạch ba banh, nền đổ bê tông, diện tích 56,7m², nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại Km115+270, đường dẫn cầu Bãi Cháy.

Viện kiểm sát khu vực 1 trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông T, bà H đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cho UBND phường Bãi Cháy quản lý.

Tại phiên tòa, trên cơ sở vi phạm đã được khắc phục toàn bộ, đại diện VKSND khu vực 1 rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Việc giải quyết vụ án cho thấy cơ chế khởi kiện dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã được triển khai vào thực tiễn tại Quảng Ninh. Qua quá trình xác minh, yêu cầu khắc phục và khởi kiện của Viện kiểm sát, hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường bộ kéo dài từ năm 2019 đã được chấm dứt, công trình vi phạm được tháo dỡ, mặt bằng được trả lại cho cơ quan nhà nước quản lý.