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11.560 ha - là diện tích lúa mùa đã được gieo cấy trên toàn tỉnh

Báo Quảng Ninh trên

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#diện tích lúa Mùa #nông nghiệp Quảng Ninh

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