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20,65 tỷ kWh - là sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026

Báo Quảng Ninh trên

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#sản lượng điện #Quảng Ninh #tiết kiệm điện

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