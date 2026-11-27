Chung tay bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới

Các di sản vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Yên Tử đều có phạm vi tương đối rộng lớn, cần sự chung tay trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác. Chính vì vậy, nhằm hiện thực hóa Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long do UBND thành phố ban hành tháng 7/2026, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh) đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Bên cạnh những nhiệm vụ do đơn vị chủ trì thực hiện, Ban cũng đã đề ra 12 nhiệm vụ cần sự phối hợp của các ngành, địa phương, đơn vị chức năng liên quan.

Yên Tử đón lượng khách đông đảo hơn sau khi được công nhận là di sản thế giới.

Theo đó, trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Thương mại, Đầu tư và Du lịch (Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh) tổ chức triển lãm, quảng bá, xúc tiến du lịch vịnh Hạ Long, Yên Tử tại một số quốc gia, thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…; tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, các chương trình famtrip giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long.

Với cách tiếp cận hướng tới phát huy nguồn lực xã hội cho đầu tư, đồng thời đặt yêu cầu bảo tồn và hiệu quả khai thác giá trị di sản trong quá trình triển khai các dự án, đơn vị cũng xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) gắn với quản trị, khai thác, phát huy bền vững giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long. Đó là Dự án thành lập Công viên biển Bái Tử Long và các nhóm dự án nâng cao chất lượng quản trị di sản vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long, quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Dự án thành lập Công viên biển Bái Tử Long sẽ được thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Nối tiếp sau việc đánh giá sức tải đối với vịnh Hạ Long đã thực hiện từ năm 2021, thời gian tới đây, đơn vị sẽ phối hợp với Sở KHCN nghiên cứu, đánh giá sức tải Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đối với những di sản trên địa bàn, phục vụ cho quản lý và phát triển du lịch bền vững. Điều này càng cấp thiết hơn với đặc thù di sản văn hóa tâm linh của quần thể, nhiều điểm di tích trong vùng di sản có diện tích khá nhỏ, đa phần nằm trên địa hình đồi núi, len lỏi trong rừng, có những khu vực lối đi gập ghềnh, nhỏ hẹp.

Thêm nữa, sau khi được công nhận di sản thế giới, quần thể di sản này có xu hướng thu hút lượng khách đông đảo hơn nhiều. Chỉ tính trong 9 tháng năm nay, lượng khách tham quan cụm di tích và danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần, di tích Bạch Đằng ước đạt 2,35 triệu lượt. Lớn nhất trong đó là khu di tích - danh thắng Yên Tử, chỉ tính 10 tháng năm nay, phường Yên Tử đã đón khoảng 2,2 triệu lượt khách (số khách lớn nhất là Yên Tử), tăng 33,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt gần 31 ngàn lượt, khách lưu trú đạt gần 326 ngàn lượt, mang lại doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.

Các giá trị văn hóa - lịch sử của vịnh Hạ Long sẽ được nghiên cứu toàn diện phục vụ bảo tồn, phát huy bền vững và nâng tầm giá trị di sản.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ phối hợp với Sở KHCN để có nghiên cứu toàn diện giá trị văn hóa - lịch sử của vịnh Hạ Long phục vụ bảo tồn, phát huy bền vững và nâng tầm giá trị di sản. Đồng thời, Sở nghiên cứu, đánh giá môi trường chiến lược; tác động môi trường và xã hội của các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực vịnh Hạ Long. Điều này cũng nhằm thực hiện các khuyến nghị của UNESCO đối với di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Với Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng 1288, đơn vị sẽ phối hợp với Sở VH,TT&DL thực hiện. Nhiều hơn cả là các nhiệm vụ gắn với phát triển du lịch di sản, trong đó có xây dựng thương hiệu “Một hành trình - Hai di sản - Đa trải nghiệm” cho các khu di sản thế giới vịnh Hạ Long và Yên Tử. Cùng với đó là phối hợp xây dựng sản phẩm mới về kinh tế di sản; phát triển các khu, điểm du lịch và các giải pháp cụ thể kết nối các công ty lữ hành du lịch với doanh nghiệp kinh doanh các điểm, tour tuyến du lịch để tổ chức cho du khách tham gia các sản phẩm du lịch di sản.

Tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng sẽ cùng với Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất tuyến vận hành đường thủy nội địa phục vụ việc xây dựng thí điểm mô hình tour du lịch theo giờ đối với tàu hoạt động ban đêm khu vực ven bờ và tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Gắn với gìn giữ di sản và đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường đầu tư hạ tầng bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái ven bờ tại khu vực nhạy cảm xói lở ven bờ vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; phối hợp với UBND đặc khu Vân Đồn đầu tư hệ thống cấp nước ngọt và xử lý rác thải tập trung tại các đảo có hoạt động du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

Với những nội dung trải rộng như vậy, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Yên Tử đã và đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với quy hoạch, môi trường, khoa học, hạ tầng và phát triển du lịch. Qua đó tạo bước triển khai đồng bộ hơn cho mục tiêu hình thành hệ sinh thái di sản liên vùng Hạ Long - Yên Tử gắn với vịnh Bái Tử Long.