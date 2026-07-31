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4.153 - là số tàu cá từ 6 mét trở lên của Quảng Ninh đã được quản lý trên VNFishbase

Báo Quảng Ninh trên

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#tàu cá từ 6 mét trở lên #Quảng Ninh #kinh tế biển #Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia #VNFishbase

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