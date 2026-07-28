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Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn hoá - Nghệ thuật
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
5 - là số trung tâm đổi mới sáng tạo tối thiểu Quảng Ninh phấn đấu hình thành từ nay đến năm 2030
28/07/2026 08:43
Báo Quảng Ninh trên
Mỗi ngày một con số
26/08/2026 09:09
159 - là số cảng, bến thủy nội địa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
25/08/2026 09:08
8.300 - là tổng số lao động khu vực kinh tế tư nhân tại Quảng Ninh dự kiến được đào tạo nghề trong năm 2026
24/08/2026 08:49
3 - là số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện kỹ thuật lấy, điều phối đa tạng theo quy trình quốc gia
22/08/2026 16:51
1.440ha - là diện tích trồng quế trên toàn tỉnh đã chuyển sang canh tác hữu cơ
21/08/2026 08:39
70% - là mục tiêu đóng góp của tổng GRDP các tỉnh, thành phố ven biển vào GDP cả nước đến năm 2030
từ khóa:
#trung tâm đổi mới sáng tạo
#Quảng Ninh
#công nghệ
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