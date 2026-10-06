Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh: Trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy thông minh - Sống xanh bền vững”

Sáng 6/10/2026, Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy thông minh - Sống xanh bền vững”, chính thức bàn giao những giải thưởng giá trị đến tay các khách hàng may mắn. Đến tham dự và chứng kiến lễ trao thưởng có đại diện UBND phường Bình Khê.

Về phía Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh có ông Nguyễn Bá Lưu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agirbank Chi nhánh Tây Quảng Ninh cùng Ban Giám đốc Chi nhánh; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ tại Hội sở; Giám đốc Phòng giao dịch trực thuộc Hội sở; Giám đốc các Chi nhánh loại II trực thuộc. Tham dự buổi lễ còn có các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Ông Nguyễn Bá Lưu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh cùng ông Trần Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa UBND phường Bình Khê, trao giải đặc biệt cho khách hàng.

Rực rỡ giải thưởng "sống xanh"

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh đã trực tiếp trao tặng các giải thưởng lớn nhất của chương trình là 1 Giải Đặc biệt gồm 1 xe ô tô điện VinFast VF3 trị giá 277.880.000 đồng đã thuộc về khách hàng trú tại phường Bình Khê; 2 Giải Nhất gồm 2 xe máy điện VinFast EVO Grand trị giá 20.976.000 đồng/xe đã được trao cho 2 khách hàng tại phường Mạo Khê và phường Đông Triều.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh cũng đã trao 5 giải Nhì là 5 máy giặt LG 12kg FV1412S3B trị giá 9.720.000 đồng/máy, 10 giải Ba gồm 10 chiếc nồi chiên không dầu Philips NA342/00 trị giá 3.726.000 đồng/nồi.

Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Khê trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho khách hàng.

Ngoài ra, 800 giải Khuyến khích đã được Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh trao thưởng tới tận tay khách hàng khi tham gia dự thưởng.

Sức hút vượt ngoài mong đợi

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy thông minh - Sống xanh bền vững” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ được triển khai từ ngày 10/3/2026 tạiAgribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh. Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng, toàn bộ mã dự thưởng trên hệ thống đã được phát hành hết sớm hơn dự kiến 14 ngày, giúp chương trình về đích thành công rực rỡ vào ngày 3/9/2026 với tổng quy mô nguồn vốn huy động đạt con số ấn tượng là 1.031 tỷ đồng, qua đó, đáp ứng nhu cầu cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Khê trao giải Nhì và Ba cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Lưu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh gửi lời chúc mừng chân thành tới những chủ nhân may mắn trúng thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy thông minh - Sống xanh bền vững”, đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành, hỗ trợ và niềm tin của khách hàng chính là động lực to lớn để Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển bền vững. Vì vậy, Agribank cam kết sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, chia sẻ và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng và xã hội trong tương lai.

Đồng hành bền vững - Khai thông nguồn vốn phát triển địa phương

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy thông minh - Sống xanh bền vững” là chương trình đầu tiên do Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh tự tổ chức bằng nguồn kinh phí của đơn vị. Với cơ cấu giải thưởng thiết thực, minh bạch và định hướng "sống xanh", chương trình mang lại lợi ích kép vượt trội vừa đảm bảo khả năng sinh lời an toàn từ lãi suất, vừa mở ra cơ hội sở hữu các phần quà giá trị lớn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Khê cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh, khách hàng dự chương trình trao giải.

Thành công của chương trình không chỉ giúp Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh gia tăng nguồn vốn huy động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các sản phẩm tài chính. Qua đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, lan tỏa thông điệp "tích lũy vì tương lai" và xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho cộng đồng.