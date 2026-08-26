Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hạnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng 26/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.



Tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã công bố Quyết định số 289-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (nay đổi tên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hạnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức vụ mới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.