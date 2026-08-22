Công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ

Chiều 22/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì và trao quyết định. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Quyết định cho đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, đến công tác tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã công bố và trao Quyết định về việc điều động đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, đến công tác tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Quang Ngọc.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc công nhận kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII ngày 10/8/2026 bầu bổ sung đồng chí Lê Quang Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực (chuyên trách) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII.

Đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Quang Ngọc, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII là bước quan trọng góp phần củng cố tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành của Hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quang Ngọc.

Đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Lê Quang Ngọc khi được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, luôn thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị, trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII, đồng chí Lê Quang Ngọc tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc; cùng tập thể Hội Nhà báo tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng các tổ chức Hội, Đoàn thể và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chia tay đồng chí Lê Quang Ngọc.

Đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, khẳng định tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, cầu thị và sáng tạo trong công tác; cùng tập thể Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; chăm lo xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đồng thời tận tâm vì sự phát triển của Hội Nhà báo tỉnh, vì sự nghiệp Báo chí cách mạng; góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.