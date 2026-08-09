Công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 9/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì và trao các quyết định.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Việt Phương, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Đối với Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh, UBND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Theo đó, tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh; đồng thời giao quyền Hiệu trưởng nhà trường; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ Quảng Ninh (Sở Xây dựng), giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh; bổ nhiệm đồng chí Thế Minh Hường giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh, đồng thời thôi phụ trách nhà trường. UBND tỉnh cũng quyết định bổ nhiệm các đồng chí Phan Quý Dương và Lưu Văn Minh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn Quảng Ninh.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác. Trên các cương vị được giao, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm nay, tỉnh Quảng Ninh gánh vác những nhiệm vụ hết sức nặng nề với quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 13%. Đồng thời, dự kiến trong cuối tháng 8, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung dồn lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, đơn vị làm chủ đầu tư các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Trần Việt Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I cần nhanh chóng bám sát công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cùng cán bộ, viên chức, người lao động của Ban tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng và phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Trường CĐ Việt - Hàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể Ban Giám hiệu nhà trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết nội bộ để phát huy tối đa vai trò của trường trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí lưu ý, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp FDI và các ngành công nghiệp, dịch vụ đang phát triển trên địa bàn. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả ba trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; công tác tuyển sinh phải bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động và doanh nghiệp. Chất lượng đầu ra phải hướng tới đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư FDI.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Trần Việt Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.