Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Chiều 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu các dự án có tính chất động lực, trọng điểm trên địa bàn để phân bổ vốn. Trọng tâm lựa chọn các dự án đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân để bố trí nguồn vốn hợp lý. Quan điểm là đầu tư tập trung, không dàn trải, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn sau đầu tư.

Cho ý kiến đối với quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu năm học 2026-2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Cho ý kiến về quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu HĐND, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét đối với chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tính toán đến phương án tiết kiệm triệt để từ nguồn chi ngân sách.